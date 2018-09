I 35 anni della società Briantea | festa a Villa Erba il prossimo 14 ottobre

Trasimeno - celebrati i 90 anni della "Cooperativa Pescatori : SAN FELICIANO E' stata una festa senza precedenti nella storia del Lago Trasimeno quella che hanno messo in piedi la Cooperativa dei Pescatori del Trasimeno e Confcooperative Umbria, in occasione ...

Prendi il mondo e vai compie 30 anni - lo shock della morte in un pomeriggio d’autunno : Era un normalissimo pomeriggio autunnale di 30 anni fa, quando i giovani spettatori di Italia 1 si trovarono di fronte a una puntata devastante di un cartone animato (il termine ‘anime’ l’avremo scoperto un po’ di tempo dopo). Prendi il mondo e vai (tratta dal manga Touch) raccontava le gesta di due fratelli gemelli Kim e Tom (nella versione originale Kazuya e Tatsuy) e dell’amica d’infanzia Minami. ...

Brescia - morì di otite a 4 anni “Un antibiotico ed era salva”/ Ultime notizie - relazione choc della procura : Brescia, morì di otite a 4 anni “Un antibiotico ed era salva”. Ultime notizie, relazione choc della procura dopo le indagini effettuate a seguito della morte della piccola Nicole(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 12:10:00 GMT)

Will Smith - 50 anni (anche) da principe della risata : L’ironia è una della qualità più apprezzate in un uomo. Ne sa qualcosa Will Smith, che oggi compie 50 anni, vissuti sempre con il sorriso sulle labbra e la battuta pronta. Sembra ieri di averlo conosciuto nei panni di Willy, ll principe di Bel Air ovvero un giovanotto cresciuto nei bassi fondi di Filadelfia e poi catapultato a Los Angeles, dalla benestante zia materna abitante per l’appunto del lussuoso quartiere di Bel Air. Un ...

Il lunedì della Gabanelli : per l'Ilva buttati 3 - 6 miliardi in 6 anni : Mentre i Riva nascondevano i soldi all'estero, dal 2012 si sono succeduti 5 governi e 4 commissari. Chi doveva controllare cosa ha fatto? -

Ibrahimovic 'incantato' : l'inno della bambina di 7 anni lo lascia senza parole : "Sei tu l'MVP della partita" . L'investitura arriva addirittura da Zlatan Ibrahimovic che al termine dell'ultimo match allo StubHub Center con i Los Angeles Galaxy ha voluto rendere omaggio così sul ...

Vinnie Jones e Gascoigne - le rivelazioni 30 anni dopo la mitica foto della 'strizzatina' : Provate a pensare alle fotografie sportive più iconiche di sempre. Cassius Clay che guarda rabbioso verso il basso dopo aver mandato al tappeto Sonny Liston. La borraccia di Coppi e Bartali. Il pugno ...

Foto reunion di Will and Grace per i vent’anni della serie - la decima stagione in arrivo negli USA e Italia : reunion di Will and Grace in occasione dei vent'anni della serie: era il 21 settembre 1998 quando su NBC andò in onda il primo episodio dello show che avrebbe cambiato il modo di fare televisione. A distanza di undici anni dal finale originale, il cast è tornato in forma smagliante per altre due stagioni (la terza è già stata ordinata) e finora Will and Grace è uno dei pochi revival ad aver funzionato. Il merito va sopratutto al cast, Eric ...

Maddie McCann - la terribile notizia per i genitori della bimba scomparsa 11 anni fa : I genitori di Maddie McCann non hanno perso la speranza di ritrovare la figlia scomparsa quasi undici anni fa in Portogallo. La polizia britannica, in questi lunghi anni, si è sempre occupata del caso, spendendo più di 11 milioni di sterline. E lo scorso febbraio, come riportava il Mirror, Scotland Yard aveva comunicato ai genitori di Maddie McCann che i fondi garantiti sarebbero durato ancora per altre 7 settimane. Gerry e Kate McCann ...

Il cugino della Regina Elisabetta sposa un uomo : prime nozze gay nella Royal family britannica : Lord Ivar Mountbatten, cugino della Regina Elisabetta II, che due anni fa aveva fatto coming out, ha sposato il compagno James Coyle, 56 anni, conosciuto sulle piste da sci del villaggio alpino di Verbier. Si tratta delle prime nozze reali gay: i due si sono scambiati gli anelli e le promesse di fronte a 60 amici e membri della famiglia, tra cui anche le tre figlie di lui. Immancabile, poi, l'ex moglie di Lord Ivar Mountbatten: è stata ...

Chi è Adriano Panzironi - l'uomo della dieta 'per vivere 120 anni' : Ha anche avviato un centro sportivo ad Anzio della sua professione e delle sue proposte alimentari si è occupata anche la trasmissione Le Iene , e su di lui si sono accesi i riflettori di scienza e ...

Pensione a 62 anni con quota 100 : con la riforma della Lega possibili tagli agli assegni : Come spiega Enrico Marro sul Corriere della sera, la Pensione con quota 100 permetterà sì ai contribuenti di accedere agli assegni con qualche anno di anticipo rispetto a oggi ma meno "pesanti" rispetto a quelli che si percepirebbero andando in Pensione con la legge Fornero, con un taglio di almeno 1-1,5% dell'assegno per ogni anno di anticipo.Continua a leggere

volley - BCC CAstellana - Al Palagrotte un netto 3 a 0 ai danni della Tonno Callipo. : ... del Presidente dell'isitituto di credito castellanese title sponsor della società, Augusto Dell'Erba e del Vice Sindaco Luisa Simone che con l'Assessore allo Sport Maurizio Pace hanno fatto gli ...

ASIA/KAZAKHSTAN - Il Villaggio dell'Arca - da 20 anni segno della carità di Cristo in Asia centrale : Il nostro mondo ha bisogno di una nuova stagione di creatività della carità. Quello che colpisce di più la gente qui è lo sguardo con cui si sentono accolti, con cui per la prima volta vedono ...