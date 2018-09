Federico Aldrovandi e la propaganda per decreto nel dl Sicurezza

ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 settembre 2018) Sono andato in Comune, a Ferrara, per andare a trovare Patrizia Moretti ma il suo ufficio era vuoto. Ha preferito prendersi un giorno di permesso e rimanere a casa come è naturale che sia. È una giornata, questa, terribilmente triste e dolorosa per lei e per Lino. La mattina del 25 settembre di 13 anni fa il loro figlio primogenito,, perdeva la vita per mano di 4 agenti di polizia durante un intervento in via Ippodromo di Ferrara. Due manganelli rotti e 54 lesioni sul povero corpo di quel ragazzo “ciascuna delle quali suscettibile di autonomo procedimento penale”, come scrissero i giudici. Ancora i giudici scrissero che se la famiglia non avesse denunciato pubblicamente quanto accaduto al loro figlio, se non si fosse più volte rivolta ai media sollecitando l’attenzione dell’opinione pubblica, la morte disi sarebbe chiusa in un altro caso di ...