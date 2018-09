Csm | Mattarella riceve i nuovi consiglieri | “I laici eletti per la competenza e non

Ultimo plenum del Csm . Legnini elogia il lavoro svolto e avverte : "Non mettere in discussione l'elezione". Il saluto di Mattarella : "Non si può e non si deve ignorare" la "deriva deleteria del correntismo". Lo ha detto il vicepresidente del Csm Giovanni Legnini , nell' Ultimo plenum della consiliatura, presieduto dal Capo dello Stato Sergio Mattarella . La "via per evitare" tale "deriva" e la "chiave per superare antiche e recenti polemiche", secondo Legnini , è "da ricercare nel necessario miglioramento delle fonti valutative, nell'aumento della trasparenza degli ...

Il monito di Mattarella alla politica : "No alle intromissioni nel lavoro dei magistrati e nel Csm". E chiede di non discriminare le donne : Chi ha pubbliche funzioni "non tradisca l'interesse generale per quello di parte". Soprattutto non ci siano "intromissioni" nel lavoro dei magistrati, nel loro diritto associativo. In ultimo, non si discrimino le donne nel mondo della giustizia. Sergio Mattarella ha parlato oggi ai magistrati (o meglio, ai magistrati ordinari in tirocinio) ma il richiamo del presidente della Repubblica è indirizzato con forza al mondo della politica per ...