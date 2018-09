Le Maire - Aquarius? 'La Francia dice no' : PARIGI, 25 SET - "Per ora, la Francia dice no": il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, intervistato da Bfm-Tv-Rmc, ha risposto così alla domanda se la Francia fosse pronta ad accogliere la richiesta dell'Ong Sos Méditerranée di aprire il porto di Marsiglia alla ...

Migranti Aquarius - la Francia dice no allo sbarco : «Il porto più vicino non è Marsiglia» : Secondo il ministro francese dell’Economia, la nave umanitaria «deve attraccare nel porto più vicino (...) Non a Marsiglia». Intanto Panama ha revocato la bandiera, su segnalazione delle autorità italiane

Aquarius - no dalla Francia : per ora non apriamo Marsiglia : "Se vogliamo avere una politica migratoria coerente, dobbiamo rispettare le regole europee", ha affermato il ministro dell'Economia

Aquarius2 - Francia vuole soluzione europea. Ministra Loiseau : “Italia va contro l’umanità” : Aquarius 2 aveva fatto rotta verso Marsiglia. Ma la Francia dice 'no' e cerca una soluzione condivisa con gli altri Stati europei. La Ministra agli Affari europei: "L'Europa è dieci volte più solidale di quanto non lo fosse precedentemente. All'Italia ribadiamo: l'dea di chiudere i porti è contraria al diritto e all'umanità".Continua a leggere

Aquarius 2 VERSO MARSIGLIA CON 58 MIGRANTI/ Ultime notizie - Francia dice no : Le Pen - 'Inammisibile' : AQUARIUS 2 VERSO MARSIGLIA con 58 MIGRANTI: Ultime notizie, Francia fredda sull'ipotesi di sbarco chiede soluzione europea. Tuona Marine Le Pen:'Nave

Aquarius 2 VERSO MARSIGLIA CON 58 MIGRANTI/ Ultime notizie - Francia dice no : Le Pen - "Inammisibile" : AQUARIUS 2 VERSO MARSIGLIA con 58 MIGRANTI: Ultime notizie, Francia fredda sull'ipotesi di sbarco chiede soluzione europea. Tuona Marine Le Pen:"Nave non deve attraccare"(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 08:54:00 GMT)

Aquarius 2 verso Marsiglia con 58 migranti : "Fateci sbarcare"/ Ultime notizie : Francia vuole soluzione europea : Aquarius 2 salva 50 migranti e Salvini rilancia “denuncio le Ong per aiuto di immigrati irregolari". Ultime notizie, bufera Pd contro il Ministro e Vincenzo De Luca(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 21:39:00 GMT)

Aquarius punta verso Marsiglia - la Francia prova a frenarla : "Attracchi nel porto più vicino" : A proposito della nave Aquarius, che ha chiesto l'autorizzazione di far sbarcare a Marsiglia i 58 migranti che porta a bordo dopo averli soccorsi, la Francia cerca "una soluzione europea" in base al principio del "porto sicuro più vicino". Lo riferisce ad AFP l'ufficio del primo ministro francese, interrogato sulla risposta che Parigi conta di dare alla richiesta dell'Aquarius. Dall'inizio della crisi scatenata quest'estate dalla chiusura ...