Luigi Di Maio propone il carcere per gli evasori fiscali

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 settembre : Luigi Di Maio – Il vicepremier M5S al Fatto : “Mi fido di Tria - ma c’è chi ci rema contro” : l’intervista – Luigi Di Maio “Dirigenti ci remano contro Subito carcere agli evasori” “Sarà una manovra del popolo, con reddito e pensioni di cittadinanza in deficit e aiuti ai truffati dalle banche” di Luca De Carolis Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Magari. “Il governo vuole tetti pubblicitari che farebbero chiudere Mediaset il giorno dopo” (Silvio Berlusconi, presidente FI, 23.9). Ma allora dillo che ci vuoi proprio ...

Luigi Di Maio - perché il grillino si sente spacciato : 'Credo che Tria e Salvini...' : In casa M5s ci sono guai ben più gravi del comunque gravissimo caso di Rocco Casalino e delle sue minacce intercettate contro il ministro dell'Economia Giovanni Tria e i suoi tecnici. La preoccupazione di Luigi Di Maio ora è tenere unito il gruppo, perché in questa fase delicata ogni spiraglio tra i grillini rischia di prestare il fianco ai ...

Luigi Di Maio - il grillino è alla canna del gas e imita Salvini : 'Reddito di cittadinanza solo agli italiani' : Dalla Cina il vicepremier Cinquestelle va incontro alla richiesta del collega leghista: una mossa politica che rinsalda l'asse di governo l'indomani del vertice del centrodestra con le bordate tirate ...

Luigi Di Maio - ecco quando vuole - e potrà - cacciare davvero Giovanni Tria : Ma è assai probabile che tra i grillini e il ministro dell'Economia Giovanni Tria le tensioni proseguano ben dopo l'approvazione della manovra finanziaria, che dovrà compiersi al massimo il 31 ...

Bruno Vespa : 'Luigi Di Maio pensa a Silvio Berlusconi come la moglie tradita ma non è così' : A Luigi Di Maio piace considerare Silvio Berlusconi 'come la moglie che accetta il tradimento del marito', scrive Bruno Vespa su il Giorno . 'Temiamo che in cuor suo la pensi all'opposto: se non farà ...

Lo scambio tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio non risolve i problemi della manovra. Tria non si smuove dall'1 - 6% : La fragilità dell'impatto che lo scambio tra Matteo Salvini e Luigi di Maio ha sull'impianto della manovra si può misurare da due prospettive, speculari tra di loro: da una parte il pressing asfissiante nei confronti di Tria per portare l'asticella del deficit almeno al 2%, dall'altra la fermezza del ministro dell'Economia nel tenere il punto sull'1,6 per cento. I problemi della legge di bilancio restano intatti perché ...

Finanziamento illecito ai partiti : la doppia morale di Luigi Di Maio : Perché gli amici social, in questo caso, non dovrebbero diffondere anche questa notizia? Qualche imbarazzo in proposito? Autore Rino Mauri Categoria Cronaca

Danilo Toninelli - l'ultimo capolavoro : come chiama Luigi Di Maio in radio : l'ultimo piccolo capolavoro di Danilo Toninelli , il ministro grillino delle Infrastrutture campione di gaffe, è arrivato per radio. Era infatti intervistato a 24 Mattino , su radio 24, da Maria ...

Dopo il vertice del centrodestra Luigi Di Maio minaccia invano Matteo Salvini : 'Mi prenderò i voti del Nord' : Il vertice di ieri, giovedì 20 settembre, tra Silvio Berlusconi , Giorgia Meloni e Matteo Salvini è andato a buon fine e i tre sono usciti da palazzo Grazioli più uniti che mai. Eppure a Luigi Di Maio ...

Luigi Di Maio - Sallusti smaschera la presa in giro del grillino : come fanno i furbi con i soldi degli italiani : I nodi irrisolti di questo governo arriveranno prestissimo al pettine, per esempio con la prossima manovra di Bilancio. Alessandro Sallusti sul Giornale ironizza sul maxistipendio concesso al ...

La bufala del biglietto aereo in Business class di Luigi Di Maio : Il leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, è finito al centro di una bufera mediatica a causa di un volo in classe Economy per Pechino. Alcuni utenti social legati al Pd hanno sostenuto avesse mentito perché il posto a lui riservato è da Business class, ma in realtà come si evince guardando il biglietto, ha volato davvero in classe economy con tariffa "Flex".Continua a leggere

Luigi Di Maio : "L'aumento dell'Iva è una fake news" : L'aumento dell'Iva "è una fake news, non è assolutamente vero, perché in questo governo non si permetterà ai soldi di uscire dalla porta e entrare dalla finestra, non vogliamo fare il gioco delle tre carte". Lo assicura il vicepremier Luigi Di Maio intervenendo a Radio 24.Di Maio parla poi della questione Olimpiadi. Per l'organizzazione delle Olimpiadi del 2026, afferma, "lo Stato non deve metterci un euro". "Il Coni ...

Giovanni Tria ignora Luigi Di Maio e tira dritto : il ruolo di Sergio Mattarella : Non sono dalla Ue e dalla Bce , che possono sembrare entità astratte nell'ambito di una politica nostrana che ha ancora margini di autonomia, quanto da Sergio Mattarella . Che lì lo ha voluto, ...

"Reddito cittadinanza in manovra" Da Conte assist a Luigi Di Maio : Reddito di cittadinanza in manovra. Ma stavolta a dirlo non è il capo politico dei 5 Stelle Luigi Di Maio, ma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Oggi ho incontrato i capigruppo del M5s di Camera e Senato Segui su affaritaliani.it