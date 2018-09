Il Chelsea sbatte sul muro del West Ham | fallito l’aggancio in vetta

calcioweb.eu

(Di domenica 23 settembre 2018) In campo la Premier League in un turno molto importante, solo un pareggio per ildi Maurizio Sarri, i Blues hanno infatti sbattuto suldelHam, qualche occasione soprattutto per Morata ma 0-0 finale che può essere comunque considerato positivo per gli ospiti. Ilperò non riesce a tenere il passo del Liverpool, nel prossimo turno proprio il big match proprio tra Blues e Reds.