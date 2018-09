Equitazione | World Equestrian Games 2018 | Simone Blum medaglia d’oro nel salto ostacoli a

Equitazione - World Equestrian Games 2018 : Lorenzo De Luca è quarto e in corsa per le medaglie. USA oro a squadre : Lorenzo De Luca in piena corsa per le medaglie ad una giornata dal termine della gara individuale di salto ostacoli ai Mondiali 2018 di Equitazione a Tryon (USA). L’azzurro ha commesso il primo errore al terzo round in sella ad Irenice Horta, incamerando 4 penalità e scivolando dal primo al quarto posto con 5.19. De Luca, tuttavia, resta ampiamente in lizza per le medaglie e persino per l’oro nella gara individuale che domenica 23 ...

LIVE Equitazione - World Equestrian Games 2018 in DIRETTA : De Luca a caccia della finale - si assegnano le medaglie della prova a squadre di salto : Buonasera e bentrovati per la DIRETTA LIVE del salto ostacoli ai World Equestrian Games 2018 di Equitazione a Tryon, negli USA. Oggi, venerdì 21 settembre, va in scena la finale della gara a squadre, a cui l’Italia non potrà partecipare a causa della prestazione tutt’altro che convincente della pattuglia azzurra negli Stati Uniti. Ma alla squadra che esce di scena in tono dimesso, rimandando l’appuntamento con il pass per Tokyo ...

Equitazione - World Equestrian Games 2018 : Italia d’oro nel volteggio! Lorenzo Lupacchini e Silvia Stopazzini trionfano nel Pas de deux : Italia spumeggiante ai World Equestrian Games 2018 di Equitazione. Il Pas de deux di volteggio ha conquistato la medaglia d’oro nella competizione iridata, portando il Bel Paese in cima al mondo per la seconda volta dopo la vittoria di Sara Morganti nel paradressage. Un risultato storico, dunque, per l’Italia, che a Tryon (USA) si conferma una potenza internazionale nelle discipline equestri. Lorenzo Lupacchini e Silvia Stopazzini ...

Equitazione - World Equestrian Games 2018 : sontuoso Lorenzo De Luca - è al comando della prova individuale! Italia eliminata nella gara a squadre : Sensazionale Lorenzo De Luca. L’azzurro è al comando della prova individuale di salto ostacoli ai Mondiali 2018 di Equitazione a Tryon (USA), grazie ad uno spettacolare percorso netto in sella a Irenice Horta, che gli ha consentito di recuperare otto posizioni e di prendere la testa della classifica con 1.19 penalità. Spettacolare la prestazione del fuoriclasse Italiano, giunto al top della forma ai Mondiali e proiettato verso un grande ...

LIVE Equitazione - World Equestrian Games 2018 in DIRETTA : salto ostacoli - Italia per la rimonta che vale il pass per Tokyo : Buon pomeriggio e bentrovati per la DIRETTA LIVE del salto ostacoli ai Mondiali 2018 di Equitazione a Tryon (USA). Dopo le emozioni della giornata di ieri, che ha visto l’Italia piuttosto in difficoltà sia per la prova individuale (eccetto un superbo De Luca) sia per quella a squadre, prosegue la rincorsa verso le medaglie con la seconda sessione di gara, in programma oggi, giovedì 20 settembre, e propedeutica alle finali che andranno in ...

Equitazione - World Equestrian Games 2018 : Alberto Zorzi e Lorenzo De Luca le frecce azzurre - Luca Marziani e Bruno Chimirri i maghi della prova a squadre : Due frecce azzurre per puntare alla medaglia d’oro. L’Italia del salto ostacoli annovera attualmente sette unità in vista dei World Equestrian Games 2018 di Tryon (USA), ma la scrematura che avverrà entro il 10 settembre ridurrà a cinque i convocati della pattuglia azzurra verso gli Stati Uniti. Le punte di diamante saranno senza ombra di dubbio i due uomini della svolta di un movimento che da un anno e mezzo ha cambiato pelle, ...