Rocco Casalino | la scalata al potere dal Movimento Cinque Stelle a Palazzo Chigi

De Luca : “Tal Casalino Rocco del GF? Una mente geniale. Fico? Un frate trappista”. Ironia su Pd e De Magistris : Stilettate sparse del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, al M5s, al Pd e al sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, nel corso del suo appuntamento settimanale su Lira Tv. Il primo bersaglio del politico del Pd è proprio il suo partito: “Abbiamo una situazione nazionale molto bizzarra con un’opposizione che è praticamente inesistente. E già quando è inesistente, si comporta bene, perché in genere pensa anche a fare figuracce. ...

L’audio di Rocco Casalino : “Senza reddito cittadinanza pronti a far fuori tecnici ministero Economia” : “Nel Movimento 5 stelle è pronta una megavendetta, chi giura che se poi non dovessero uscire all’ultimo i soldi per il reddito di cittadinanza il 2019 saremo pronti a fare fuori quelli del Mef, staremo coi coltelli proprio, non ce ne fregherà di niente”. Queste le parole di Rocco Casalino, portavoce del presidente del Consiglio, in una nota audio resa pubblica dai quotidiani La Repubblica e Il Giornale. L'articolo ...

Il caso della mega vendetta minacciata da Rocco Casalino contro il Mef : È un audio di pochi minuti, ma destinato a creare tanti problemi. Si sente la voce di Rocco Casalino, portavoce del premier Giuseppe Conte e uomo della comunicazione del Movimento 5 Stelle, che minaccia il personale del ministero dell’Economia che secondo lui sta boicottando di fatto la ricerca di risorse per sostenerte nella Manovra finanziaria i provvedimenti più importanti, Reddito di cittadinanza in primis. Casalino ...

Uno vale uno - tranne Rocco Casalino : La meritocrazia si paga cara. Soprattutto se riguarda Rocco Casalino. I tagli alla casta? Un mantra che vale per gli altri. E che smette di valere quando l'anticasta sale al potere. Perché, al netto delle giustificazioni che il portavoce del premier ha sciorinato in merito ai 169mila euro lordi all'anno che incassa, c'è poco da fare: se per anni hai tuonato contro i privilegi, ci sarà sempre qualcuno che storcerà il naso quando sei tu stesso che ...

Rocco Casalino : Ho responsabilità enormi - lavoro 14 ore al giorno. I 170mila euro me li merito : Rocco Casalino: Ho responsabilità enormi, lavoro 14 ore al giorno. I 170mila euro me li merito Rocco Casalino replica alle polemiche relative allo stipendio percepito in qualità di portavoce di Palazzo Chigi: “Sono portavoce e capo ufficio stampa, dirigo una trentina di persone, sono reperibile giorno e notte, sette giorni su sette, lavoro 13-14 ore al giorno. Sempre. Ho responsabilità enormi, nelle mie mani c’è la comunicazione di Palazzo ...