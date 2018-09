Massimo Boldi in ospedale | operato al cuore

Massimo Boldi è stato operato al cuore : L'attore comico Massimo Boldi è stato ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano dove, ieri, è stato sottoposto a un intervento programmato di angioplastica al cuore, per risolvere un problema di ostruzione alle coronarie. Stando a quanto si apprende, Boldi, che ha 73 anni, ora sta bene."Sto bene, presto potrò tornare a lavorare", ha dichiarato al Tgcom24E' andata benissimo. Ora sono ancora in ospedale, manon vedo l'ora ...

Massimo Boldi operato al cuore : “Mi hanno salvato la vita” : L’operazione al cuore di Massimo Boldi: come sta l’attore ora Delicata operazione per Massimo Boldi. L’attore è stato operato al cuore al San Raffaele di Milano, Più precisamente ha subito un intervento di angioplastica per un problema al cuore. Il partner cinematografico di Christian De Sica ne ha parlato in esclusiva a TgCom 24 ma domenica 23 settembre […] L'articolo Massimo Boldi operato al cuore: “Mi hanno ...

Massimo Boldi operato al cuore/ “Ora sto bene - ma potevo morire : mi hanno salvato la vita” : Massimo Boldi operato al cuore: “A Domenica Live spiegherò come mi hanno salvato la vita”. L'attore ha subito un intervento dopo un controllo al San Raffaele. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 17:12:00 GMT)

Massimo Boldi operato per un problema al cuore : ecco come sta : Massimo Boldi, 73 anni, ha subito una delicata operazione: un intervento di angioplastica per un problema al cuore. L’attore, che è ancora ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano, a 24 ore dall’intervento sta bene e non vede l’ora di tornare a lavorare. Lo racconta a TgCom24, anche per rassicurare tutti i suoi fan che aspettano di vederlo in collegamento con Barbara D’Urso, domenica 23 settembre, ...

Milano - Massimo Boldi operato al cuore : sta bene : L'attore, 73 anni, ricoverato all'ospedale San Raffaele e sottoposto a un intervento programmato di angioplastica

Massimo Boldi ricoverato per un'operazione al cuore : ora sta bene : L'attore comico Massimo Boldi è ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano dove, ieri, è stato sottoposto a un intervento programmato di angioplastica al cuore, per risolvere un problema di ...

Christian De Sica e Massimo Boldi dopo 13 anni insieme : «Ecco il vero motivo per cui ci siamo allontanati» : Christian De Sica e Massimo Boldi ospiti insieme a Verissimo per la prima volta dopo 13 anni. I due comici, colleghi e amici, hanno vissuto per oltre 10 anni un periodo di separazione non solo ...

Massimo Boldi E CHRISTIAN DE SICA/ Il vero motivo della separazione e il ricordo di Carlo Vanzina (Verissimo) : MASSIMO BOLDI e CHRISTIAN De SICA tornano insieme e siglano la pace a Verissimo, in onda sabato 15 settembre, con una stretta di mano: "ci serviva una pausa".(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 18:21:00 GMT)

Verissimo - Christian De Sica e Massimo Boldi : ‘I comici? Rivalutati solo dopo la morte’ : Christian De Sica e Massimo Boldi, ospiti sabato 15 settembre a Verissimo, dopo 13 anni di separazione professionale sono tornati insieme, pronti per una nuova avventura cinematografica. Massimo Boldi e Christian De Sica: ‘Nessun litigio’ A Silvia Toffanin Christian spiega la verità sulla separazione dal suo compagno di tantissimi cine-panettoni: “La verità è che io sono rimasto con il produttore con il quale ho lavorato per ...

Verissimo - Massimo Boldi e Christian De Sica insieme dopo 13 anni : 'Perché abbiamo rotto' : 'La verità è che non abbiamo mai litigato' è questa una delle rivelazioni che verranno svelate nella puntata di debutto di Verissimo in onda oggi, sabato 15 settembre. Protagonisti saranno Christian ...

VERISSIMO/ Ospiti e diretta 15 settembre : Al Bano - Simona Ventura - Irina Shayk e Massimo Boldi : VERISSIMO, anticipazioni e Ospiti 15 settembre: Silvia Toffanin torna in onda con Al Bano, Simona Ventura, Niccolò Bettarini, Massimo Boldi, Irina Shayk e Irama.(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 05:44:00 GMT)

Christian De Sica e Massimo Boldi a Verissimo : "Mai litigato" : Christian De Sica e Massimo Boldi, ospiti a Verissimo, dopo 13 anni di separazione professionale sono tornati insieme, pronti per una nuova avventura cinematografica.prosegui la letturaChristian De Sica e Massimo Boldi a Verissimo: "Mai litigato" pubblicato su Gossipblog.it 15 settembre 2018 01:00.

Massimo Boldi E CHRISTIAN DE SICA/ Insieme dopo il presunto litigio : "Ecco cos'è successo tra noi" (Verissimo) : Va in onda domani, 15 settembre, la prima puntata di Verissimo. La nuova stagione si apre col botto: in studio ci sono BOLDI e De SICA, pronti a chiarire i motivi della separazione.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 17:54:00 GMT)

Massimo Boldi innamorato di Arianna : ma di notte arriva Elena - con lui sul palco di "Ballando" : Qualche tempo fa Massimo Boldi ha messo fine alla sua relazione con Loredana De Nardis, dopo averla vista paparazzata mentre passeggiava in romantica compagnia di un amico comune. Passato il dolore...