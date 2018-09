Casalino | audio shock contro tecnici di Tria | Conte | Piena fiducia in lui

Audio contro il Mef - Casalino si difende. Conte : "Diffusione è contro la Costituzione" : Il portavoce di Palazzo Chigi: "Nessun proposito concreto" L'Audio: "Se in manovra non si trovano i soldi per il reddito di cittadinanza, è pronta una megavendetta"

Casalino nella bufera per audio contro tecnici Mef : 'Conversazione privata - violata la mia riservatezza' : 'Mi chiedo se possa il portavoce del presidente del Consiglio permettersi di minacciare il ministro dell'Economia del governo per cui lavora. Se il suo ruolo non sia diventato imbarazzante, visto che ...

Conte con Casalino contro la stampa "Diffusione audio illegittima" : "Sta circolando un messaggio-audio che riproduce la mia voce in una conversazione assolutamente privata avuta con due giornalisti": così Rocco Casalino interviene nella polemica politica che si è scatenata dopo la diffusione del suo messaggio audio Segui su affaritaliani.it

Conte con Casalino contro i giornali : "Diffusione audio illegittima" : "Sta circolando un messaggio-audio che riproduce la mia voce in una conversazione assolutamente privata avuta con due giornalisti": così Rocco Casalino interviene nella polemica politica che si è scatenata dopo la diffusione del suo messaggio audio Segui su affaritaliani.it

L’audio di Casalino : «Megavendetta contro il Mef». Il Pd : «Imbarazzante»Lui : violato il principio di riservatezza : La conversazione riportata da la Repubblica e il Giornale: «Se poi all’ultimo non escono i soldi per il reddito di cittadinanza... tutto il 2019 sarà dedicato a far fuori quei pezzi di m... del Mef».

Casalino - audio shock : "Tecnici del Tesoro obbediscano o..." : Il portavoce di Palazzo Chigi: "O ci trovano i 10 miliardi del c…per il reddito di cittadinanza, oppure dedicheremo il 2019 a far fuori tutti questi pezzi di m… del ministero dell’Economia". M5s lo difende sul blog. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio: "Non ha il potere per farlo"

L'audio di Casalino : «Megavendetta contro il Mef». Il Pd : «Imbarazzante» Lui : violato il principio di riservatezza : Mentre Pina Picierno, europarlamentare del Pd, commenta: «Conte sapeva delle minacce che Rocco Casalino riservava al suo ministro dell'economia Tria? Chi è il vero mandante di Casalino? Conte e la ...

Fico : "Io e Di Maio molto uniti. L'audio di Casalino? Assurdo che giornalisti facciano uscire fonti : "Tra me e Luigi non ci sono divisioni come scrivono i giornali. Anche se possiamo avere divergenze, siamo molto uniti, non saranno i titoli di giornali a dividerci". Lo ha detto il presidente della ...

'L'audio di Casalino? È assurdo che i giornalisti lo pubblichino' : del ministero dell'Economia'. A tal proposito Fico ha aggiunto: 'È decontestualizzato, non conosco la questione. Io so che voi chiamate sempre anche me, quindi se io per caso vi mando un messaggio, ...

ROCCO Casalino - MESSAGGIO AUDIO CONTRO MEF "SARÀ MEGAVENDETTA"/ Video - ironia De Luca “L’ex Grande Fratello.." : ROCCO CASALINO, MESSAGGIO AUDIO CONTRO il Mef "Sarà megavendetta". Ultime notizie, interviene il leghista Giorgetti che calma decisamente le acque “Non può farlo"(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 14:11:00 GMT)

Audio Casalino minaccia repulisti Mef - bufera su portavoce Premier : Roma, 22 set., askanews, - Una 'megavendetta' nei confronti dei tecnici del Mef che non stanno facendo di tutto per reperire le risorse necessarie per realizzare il reddito di cittadinanza. E' quella ...

Dopo l’audio di Casalino - Giorgetti lo attacca : “Non ha il potere di cacciare nessuno” : Dopo la pubblicazione dell'audio in cui Rocco Casalino, portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, minaccia i tecnici del Mef, arriva il duro attacco del sottosegretario a Palazzo Chigi Giancarlo Giorgetti: "Non credo che il portavoce del premier abbia il potere di cacciare qualcuno".Continua a leggere

L'audio di Casalino che minaccia epurazione dei tecnici del MEF : Roma, 22 set., askanews, - Ecco L'audio del portavoce del governo, Rocco Casalino, con l'invettiva contro i funzionari del MEF, Ministero dell'Economia e delle Finanze,. Non si sa da dove sia uscita ...

'Pronti a cacciare le m... del Mef'. Ecco l'audio delle minacce di Casalino al ministero del Tesoro : 'O ci trovano 10 miliardi del c... per il reddito di cittadinanza, oppure dedicheremo il 2019 a far fuori tutti questi pezzi di m... del ministero dell'Economia'. Così Rocco Casalino parla in un audio. Il contenuto è stato diffuso da diversi giornali, scatenando la polemica intorno al l portavoce di palazzo Chigi. I dem chiedono le sue dimissioni, ...