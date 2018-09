Peugeot e-Legend | il prototipo old-style a emissioni zero – FOTO

Peugeot e-Legend - Elettrica e autonoma con linee rètro : Si ispira al passato la nuova Peugeot e-Legend, una concept Elettrica e autonoma che sarà esposta in anteprima mondiale in occasione del prossimo Salone di Parigi (4-14 ottobre). La coupé francese è stata creata per mostrare al pubblico come con la transizione Elettrica la Peugeot non abbia intenzione di perdere la passionalità tipica delle automobili sportive del passato. "Autonomo non fa rima con monotono" secondo la Casa ...