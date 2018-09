Patrizia De Blanck | Ho rischiato la vita per una infezione

ilgiornale

: Patrizia de Blanck racconta il suo dramma: 'Ho rischiato di morire' - SeeLallero : Patrizia de Blanck racconta il suo dramma: 'Ho rischiato di morire' - gossipblogit : Patrizia de Blanck racconta il suo dramma: 'Ho rischiato di morire' -

(Di venerdì 21 settembre 2018)Desi racconta ai microfoni di Pomeriggio Cinque. La contessa di fatto hadi morire a causa di una dacriocistite. Si tratta di unadel sacco lacrimale che a quanto pare le avrebbe deformato il viso. "Il pus era arrivato dietro all'orecchio. Stava per raggiungere il cervello. Hodi morire di meningite fulminante", ha affermato raccontando il suo calvario a Pomeriggio Cinque.Poi la stessa contessa ha voluto raccontare come è nata quella: "La scorsa estate - spiegaDe- ho pianto molto per la morte del mio cane. E le lacrime hanno fatto". Poi arriva l'intervento della figlia, Giada: "Non vado mai dal medico. Mi ha costretto Giada il 10 agosto a correre in pronto soccorso perché il mio viso era completamente deforme. Il medico che mi ha salvato, ha detto che se avessi trascorso un'altra notte così sarei morta ...