Russia | Putin menziona i sottomarini classe Mini Ottobre Rosso

Orban incontra Putin e rinsalda l'asse con la Russia : ...ungherese e che dimostrano l'aumento dei legami fra i due Paesi nonostante l'appartenenza di Budapest all'Unione europea e le sanzioni imposte dalla stessa organizzazione internazionale all'economia ...

Putin - per (alcun)i media italiani la Russia è ancora comunista. Ed è il vero nemico dell’Occidente : Sarebbe straordinario quello che ho letto sull’ultimo editoriale di Eugenio Scalfari (la Repubblica, 9 settembre) se non fosse un ulteriore segnale della degenerazione del dibattito pubblico nel nostro Paese e in generale dell’Occidente, Europa in testa. Leggo e “strabilio” vedendo Scalfari definire Vladimir Putin come “leader del comunismo mondiale”. Povero presidente della Russia, che si è visto attribuire negli ultimi anni – a partire ...

Russia-GIAPPONE - PUTIN AD ABE : "FACCIAMO LA PACE"/ Ultime notizie - nessuna replica da parte di Shinzo Abe : Skripal, PUTIN “Trovati gli autori”. Ultime notizie, il presidente russo lancia l'appello: “Si consegnino, sarà meglio per tutti". Le parole alla plenaria di Vladivostok(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 20:32:00 GMT)

Russia : presidente Putin - Mosca promuove sviluppo regione Estremo oriente : ... nella regione dell'Asia-Pacifico in crescita dinamica, un forte centro di cooperazione internazionale e integrazione, di attività imprenditoriali e di investimento, di istruzione, scienza e cultura",...

Xi a Putin - cooperazione Russia-Cina sempre più importante : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Russia : partito Putin arretra a elezioni amministrative : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Russia - PROTESTE DI PIAZZA CONTRO RIFORMA PENSIONI : 839 FERMI/ Ultime notizie : gli anziani mollano Putin : RUSSIA, manifestazione CONTRO RIFORMA PENSIONI: quasi 300 persone arrestate. In migliaia hanno aderito all'appello di Navalnyj, in strada CONTRO Putin.(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 22:50:00 GMT)

Russia - PROTESTE CONTRO RIFORMA PENSIONI : 300 ARRESTI/ Ultime notizie : Navalny vs Putin - "ha finito i soldi" : RUSSIA, manifestazione CONTRO RIFORMA PENSIONI: quasi 300 persone arrestate. In migliaia hanno aderito all'appello di Navalnyj, in strada CONTRO Putin.(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 20:39:00 GMT)

Russia - manifestazione contro riforma pensioni : 300 arresti/ Ultime notizie : “Putin ladro” - proteste in strada : Russia, manifestazione contro riforma pensioni: quasi 300 persone arrestate. In migliaia hanno aderito all'appello di Navalnyj, in strada contro Putin.(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 19:55:00 GMT)

Russia - 300 arresti per le manifestazioni contro la riforma pensioni. Decine di migliaia per le strade : “Putin è un ladro” : Quasi 300 manifestanti sono stati arrestati dalla polizia russa in diverse città del Paese mentre protestavano in piazza contro la riforma delle pensioni che aumenterà l’età pensionabile. Secondo l’ong OVD-Info, le città dove sono state fermate il maggior numero di persone sarebbero Ekaterinburg, negli Urali, e Omsk, in Siberia. Le proteste, organizzate dall’oppositore al governo di Vladimir Putin, Alexiei Navalny, che sta ...

Kim Jong-un è pronto ad andare in Russia da Putin : Kim Jong Un ha confermato di essere pronto a recarsi in visita in Russia. A rivelarlo è stata la presidente della Camera alta del parlamento di Mosca, Valentina Matvienko - citata dall'agenzia RIA - che oggi ha incontrato a Pyongyang il leader nordcoreano.Kim "vuole la pace", ha dichiarato dopo l'incontro, durato oltre un'ora. La data della visita, ha precisato, verrà definita per via diplomatica. "Ha confermato di essere pronto e ...

Siria - summit Putin-Rohani-Erdogan su Idlib "Annientare i terroristi"/ Ultime notizie : minacce dalla Russia : Guerra Siria, Ultime notizie: vertice oggi tra Iran, Russia e Turchia a Teheran. Si decide il futuro del Medio Oriente, con Trump che chiede a Putin ed Erdogan di sfilarsi da Assad(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 21:52:00 GMT)

SIRIA - SUMMIT PUTIN-ROHANI-ERDOGAN SU IDLIB "ANNIENTARE I TERRORISTI"/ Ultime notizie : Russia insiste su raid : Guerra SIRIA, Ultime notizie: vertice oggi tra Iran, Russia e Turchia a Teheran. Si decide il futuro del Medio Oriente, con Trump che chiede a Putin ed Erdogan di sfilarsi da Assad(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 19:10:00 GMT)

Siria - summit Turchia-Iran-Russia : “no guerra su Idlib”/ Putin “via terroristi” - Erdogan ”disarmare al-Qaeda” : guerra Siria, ultime notizie: vertice oggi tra Iran, Russia e Turchia a Teheran. Si decide il futuro del Medio Oriente, con Trump che chiede a Putin ed Erdogan di sfilarsi da Assad(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 17:25:00 GMT)