Myrta Merlino La7 apparecchia il pranzo per Delrio | “Calenda non l’ha invitata | noi

Di Maio : “Salvini? Non è un giullare. Giornali sputano veleno - non li leggo”. Gag sulla sua cravatta con Myrta Merlino : “Io non devo prendere le difese del ministro Salvini, ma queste considerazioni su di lui sono anche particolarmente offensive, perché sta dicendo che si è messo al ministero degli Interni per fare il giullare. Non è assolutamente così”. È la risposta che il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, ospite de L’Aria che Tira (La7), dà alla conduttrice Myrta Merlino, la quale sottolinea il ruolo propagandistico del ministro ...

L'Aria che tira - Myrta Merlino a Blogo : "Colleghi giornalisti - alleiamoci e diciamo no ai politici che non vogliono confronti" : Torna L'Aria che tira, il talk show mattutino di La7 in onda dalle 11 alle 13.30 dal lunedì al venerdì. Alla conduzione confermatissima Myrta Merlino. Il nostro grande obiettivo in questa stagione è aiutare il pubblico a distinguere tra vero e falso, tra reale e fake news. L'altro grande tema è: i politici sono sempre più abituati a parlare da soli via social, noi però non abbiamo perso il vizio di fare le domande. Li metteremo davanti a ...

Myrta Merlino : età - altezza - peso - figli e marito. Tutto sulla giornalista : Un curriculum di Tutto rispetto, una carriera di successo è un compagno famoso. Myrta Merlino nasce in una famiglia di intellettuali e fin da giovane mostra un grande interesse per la lettura è il giornalismo. La bionda e giornalista de La7 si laurea in Scienze politiche con lode e inizia a lavorare nel mondo della comunicazione. Nel suo curriculum spiccano un ruolo nel Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea in ambito ...

L’aria che tira - al via l’ottava stagione. Myrta Merlino : “Quest’anno sarò sul campo con i miei occhi” : All’ottava stagione delL’aria che tira, Myrta Merlino rilancia e sceglie di uscire dallo studio per raccontare i casi più controversi e le realtà più difficili, sul campo in prima persona e senza filtri. “Quest’anno sarò sul campo con i miei occhi – spiega la conduttrice e autrice -. Ogni volta che potrò mi toglierò i miei amati tacchi per rimettere gli scarponi sul terreno. Ormai c’è una vera e propria guerra tra vero e falso e ...