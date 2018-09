Manovra : Lega - quota 110 con 62 anni : ANSA, - ROMA, 20 SET - La proposta della Lega sulle pensioni prevede "quota 100, 62 anni di età e 38 di contributi, realizzabile in modo efficace e ragionevole". E' quanto si legge in una nota al ...

Bilancio - Giorgetti (Lega) : “Il reddito di cittadinanza sarà nella Manovra” : Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti ribadisce che nella manovra sarà inserito il reddito di cittadinanza: "Non è che dobbiamo fare tutto in un anno. La stessa legge di Bilancio è pluriennale. L'importante è che si incominci un sentiero".Continua a leggere

Manovra - Lega e M5s trattano per spartirsi 9 miliardi a testa - ma... : Gli sherpa economici di Lega e M5s trattano per spartirsi in Manovra 9 miliardi a testa e chiedono al ministro dell'economia, Giovanni Tria, di trovare anche i 12,4 miliardi necessari a sterilizzare l'Iva.

DI MAIO VS TRIA : "TROVI I SOLDI IN Manovra"/ Lega divisa : Giorgetti 'zittisce' M5s - Centinaio "Mef apra borsa" : Manovra Economica, vertice Governo: Conte-Di MAIO-Salvini, "via i rami secchi". Armonia con TRIA, "tutte le misure del Contratto ma rispetteremo gli impegni". Ecco le novità

Manovra/ I dettagli del patto Lega-M5s che ci portano verso la Grecia : Il Governo continua a mettere a punto la Legge di bilancio, ma resta sempre critico il nodo delle coperture per gli interventi annunciati. SERGIO LUCIANO

Vertice a palazzo Chigi su Manovra - si cerca la pace Lega-M5S-Tria : Roma, 17 set., askanews, - Il governo prova a ricomporre il suo tessuto unitario dopo le tensioni fra le componenti 'politiche' e il superministro 'tecnico' dell'Economia e delle Finanze, con un Vertice a palazzo Chigi iniziato alle 18.40 circa e che ricorda non troppo da lontano antichi riti della politica tradizionale. Sono riuniti con il …

Vertice a palazzo Chigi su Manovra - si cerca la pace Lega-M5S-Tria : ... Giuseppe Conte i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi di Maio, rispettivamente leader della Lega e del M5S, le due forze di maggioranza; il ministro dell'economia Giovanni Tria, quello per le ...

Manovra - DI MAIO SFIDA TRIA : "PENSIONI MINIME A 780 EURO"/ M5s contro maxi condono Lega : i nodi nel vertice : Di MAIO: M5s non voterà condono. "La MANOVRA non sarà una passeggiata": per TRIA conti difficili e la pace fiscale sembra dividere la Lega dal suo alleato

VERTICE Manovra - DI MAIO : "M5S NON VOTA CONDONI"/ Gela Tria - Lega e Conte : "sì a contratto se no Governo ko" : VERTICE MANOVRA tra Conte, Tria, Di MAIO e Salvini: Mef avvisa Lega-M5s, 'coperta corta per reddito cittadinanza, flat tax e pensioni'.

Manovra - Di Maio avverte la Lega : M5S non voterà alcun condono Oggi vertice con il premier Conte : 'Pensare di regolare i conti delle future pensioni lucrando sulle badanti non mi pare un approccio volto a risolvere i veri problemi' ha detto intanto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. 'Sento ...