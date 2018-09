Decreto migranti e sicurezza | è tensione M5S-Lega Il premier Conte media

L'alto commissariato per l'Onu boccia il 'Decreto Salvini' sui migranti - : ...gravi motivi di carattere umanitario e la revoca della cittadinanza sono altrettanti elementi di preoccupazione per la struttura che tutela i diritti e il benessere dei rifugiati in tutto il mondo. ...

Migranti - il Decreto Sicurezza di Salvini è quasi pronto : ecco cosa dice : In dirittura di arrivo il ‘Decreto Sicurezza’ più volte annunciato dal ministro dell’Interno Matteo Salvini. Non è ufficiale, la versione definitiva potrebbe esser presentata già nei prossimi giorni, con eventuali limature. Adnkronos ha anticipato i contenuti e la traccia del nuovo Decreto studiato dal Viminale. Il provvedimento, come si legge nella relazione rivelata dall’Adnkronos, abroga di “l’istituto del ...

Governo - dalla Flat tax alla Fornero al Decreto migranti : tutti i nodi rimandati a settembre : decreto Dignità e taglio dei vitalizi. L’attuazione del programma di Governo della maggioranza giallo-verde si ferma per ora qui. Immigrazione, sicurezza, Flat tax, superamento della legge Fornero, reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza: il grosso delle promesse elettorali divenute punti del contratto di Governo è rimandato a settembre ...

Migranti - il Pd si divide sul Decreto per le motovedette alla Libia. E riemergono le differenze sulla linea Minniti : Nel Pd non si vuole sconfessare la politica che fu di Minniti e quindi di aiuto della Libia, ma dall'altro non si può offrire sponda a Salvini. Per Leu invece, con Laura Boldrini in testa, il decreto ...

Il piano del governo : regolarizzare i migranti con un Decreto flussi : Di «movimenti secondari» dei migranti, a Palazzo Chigi, fino a ieri non voleva sentir parlare nessuno: «È una priorità della Germania, non nostra». Nelle ultime ore, però, il destino di quei richiedenti asilo che sono già presenti sul territorio europeo e che, in attesa del riconoscimento dello status di rifugiato, per ragioni economiche si spostan...

Renzi : "Salvini parla di migranti per non parlare del Decreto disocuppazione di Di Maio" : Matteo contro Matteo, Renzi contro Salvini: in un lungo post su Facebook rilanciato anche su Twitter l’ex presidente del Consiglio va all’attacco del Ministro dell’Interno che, a suo dire, parla sempre di migranti per non parlare di economia, per nascondere e non affrontare i veri problemi e le questioni importanti per il Paese. Ad esempio il Decreto dignità, fortemente voluto dal ministro Di Maio e ribattezzato da Renzi "Decreto ...

Migranti - l’Italia cede 12 unità navali alla Libia : cosa prevede il Decreto e quanto costerà : Il decreto del governo prevede la cessione ai libici, a titolo gratuito, di 12 motovedette attualmente a disposizione della Guardia costiera e della Guardia di Finanza. L'Italia formerà gli equipaggi e fornirà supporto logistico fino a fine anno. Lo stanziamento totale per il provvedimento è di circa due milioni e mezzo euro.Continua a leggere