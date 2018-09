Carmen Electra completamente nud@ su Instagram | le foto

blogo

(Di giovedì 20 settembre 2018) Che fine ha fatto? Nel caso in cui qualcuno di voi se lo stesse chiedendo, la 46enne ex bagnina di Baywatch è tornata sui social per darci una risposta. Di tipo artistico e ormonale.Immortalata dall'obiettivo di Eli Russell Linnetz,si è concessa un serviziograficonuda, senza veli, con le celebri curve in primissimo piano.nud@ su, le20 settembre 2018 16:59.