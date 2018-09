Reggio Emilia | violenza sessuale su bimbo di 4 anni | accusato il bidello

Taser - a Reggio Emilia il primo arresto con la nuova pistola elettrica : Agenti intervenuti per una lite domestica hanno fermato un 45enne senegalese. Salvini: "Estenderemo la sperimentazione". La pistola elettronica era già usata a Reggio Emilia su un uomo ubriaco in questura.Continua a leggere

Reggio Emilia - la polizia effettua il primo arresto usando il taser : A pochi giorni dalla sua introduzione, la polizia di Stato ha effettuato ieri sera il primo arresto utilizzando il taser.A Reggio Emilia gli agenti sono intervenuti in casa per sedare una lite domestica: quando un 45enne senegalese regolarmente residente in Italia ha tentato di affrontarli aggredendoli, i poliziotti hanno estratto la nuova arma in dotazione alle forze dell'ordine e hanno esploso i cosiddetti "dardi" elettrici.L'aggressore è ...