Pensioni d' oro | depositata proposta di legge per il taglio

Alla Camera proposta taglio Pensioni oro : ANSA, - ROMA, 19 SET - "Abbiamo depositato oggi in Commissione Lavoro Alla Camera la proposta di legge per tagliare finalmente le pensioni d'oro. La Commissione comincerà l'esame della legge la ...

Nuovo attacco alle Pensioni d'oroM5S : "Tagli sopra i 4.500 euro" : "Andremo a tagliare le pensioni superiori ai 4.500 euro non giustificate dai contributi versati a chiunque, ad oggi, abbia preso anche solo un centesimo in più di quanto effettivamente dovuto". Lo afferma il portavoce M5S Davide Tripiedi, vicepresidente della commissione Lavoro alla Camera Segui su affaritaliani.it

Manovra - Salvini : "Rispetteremo gli impegni presi su tasse - Pensioni - reddito e lavoro" : "Bello e proficuo lavoro, per far crescere l'economia italiana (senza regali alla Renzi) rispettando gli impegni presi con tutti, a partire da quelli con gli italiani, su tasse , pensioni , reddito di cittadinanza e maggiori posti di lavoro": così il vicepremier a margine del vertice sulla Manovra a Palazzo Chigi.

Riforma Pensioni / D'Uva (M5s) : taglio di quelle d'oro non si può rinviare (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. D'Uva (M5s) : taglio di quelle d'oro non si può rinviare . Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 14 settembre(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 14:42:00 GMT)

Niente proroga per opzione donna e anticipo Pensionistico - bocciata proposta di Fdi : Ormai appare chiaro che il governo punta tutto sulla ormai famosa quota 100 come misura previdenziale da varare nella prossima legge di Bilancio. Non c’è spazio per altro, pertanto Niente quota 41 per tutti i precoci e nemmeno per quelle misure gia' provate negli ultimi anni e che potevano essere prorogate. Parliamo di opzione donna e Ape sociale, due misure che consentono a particolari tipologie di soggetti di accedere ad alcune forme di ...