Google | per la Cina un motore di ricerca che traccia il numero di telefono

Cos'è Google E-A-T e cosa significa per i tuoi contenuti di qualità : ... disastri, servizi di risposta; programmi governativi e servizi sociali; notizie su argomenti importanti come eventi internazionali, affari, politica, scienza e tecnologia; ecc. Come avrai capito si ...

Google Assistant per Android Auto sbarca oltreoceano : rilasciato in Germania : Il primo paese del Vecchio Continente in cui Google Assistant "si apre" ai conducenti è la Germania, e ciò fa ben sperare per l'Italia

Renault-Nissan-Mitsubishi e Google insieme per l'infotainment : Roma, 18 set., askanews, - Renault-Nissan-Mitsubishi e Google hanno firmato una partnership tecnologica per dotare i veicoli dell'alleanza del sistema operativo Android. La collaborazione consentirà ...

Google - Family Link permette ai genitori di spegnere il cellulare dei propri figli durante la cena : L’anno scorso Google ha introdotto l’applicazione chiamata Family Link per permettere ai bambini sotto i 13 anni di possedere un proprio account Google, gestito e controllato dai loro genitori. Ora la possibilità di controllo si espande anche agli adolescenti. Family Link permette di impostare limiti di tempo per il display acceso, di bloccare i dispositivi quando è ora di studiare e di approvare o bloccare determinate app che i ragazzi scelgono ...

I Google Play Points sono ufficiali e operativi - per ora solo in Giappone : I Google Play Points sono ufficiali e fanno il loro debutto in Giappone: parte dunque il programma fedeltà che prevede l'assegnazione di punti per ogni acquisto effettuato sul Google Play Store.

Su Google Calendar arrivano gli add-on per le videoconferenze : Il team di Google ha introdotto i primi add-on di Google Calendar, dedicati a strumenti di conferenza. Scopriamo insieme come funzionano

Weather Timeline per Android non è più disponibile sul Google Play Store : Weather Timeline è il nome di una popolare applicazione Android che non è più disponibile sul Play Store. Scopriamo insieme il perchè

Google si scusa per l'inconveniente sulla modalità di risparmio energetico "impazzita" : Aveva infastidito diversi possessori di Google Pixel (e non solo) la curiosa attivazione della modalità di risparmio energetico sul proprio device

C'è del Material Design 2.0 anche per Google Calcolatrice 7.5 : ecco le novità estetiche : Dopo Google Foto e Google Contatti, anche per Google Calcolatrice è giunto il momento di ricevere delle vesti nuove

Google : l’app ufficiale per Windows Phone smette di funzionare : L’applicazione ufficiale di Google per Windows Phone e Windows 10 Mobile che consente – o meglio – consentiva di utilizzare il motore di ricerca più famoso al mondo ha appena compiuto il suo ultimo respiro. L’ultimo aggiornamento dell’app risale addirittura al 2013 quindi ben 5 anni fa quando Steve Ballmer era il CEO di Microsoft e il modello più recente di Surface era il Surface 2 nella sua variante Pro e standard. ...

Piccole novità per Google Duo - YouTube - YouTube Music - Google Drive e App Google : La scorsa settimana Google ha rilasciato un aggiornamento per numerose delle proprie app presenti sul Play Store, ma non tutti sono stai particolarmente […]

Dall'America una nuova cura per l'autismo : i Google Glass : Una nuova cura per l'autismo arriva Dall'America ed è tecnologica, sono i Google Glass . Da innovazione fenomenale a flop: la storia dei Google Glass, gli occhiali tech che avrebbero dovuto diventare ...

Google starebbe realizzando un motore di ricerca censurato per la Cina : Si dovrebbe chiamare Dragonfly e, secondo alcuni informatori, dovrebbe essere il prototipo di un motore di ricerca conforme agli opprimenti requisiti di censura […]

Google Assistant migliore di Amazon Alexa e Siri a comprendere persone che parlano inglese non madrelingua : Stando ad uno studio condotto da Vocalize.ai, iGoogle Assistant si è comportato meglio rispetto ad Amazon Alexa e Apple Siri nella comprensione degli accenti