Inside Xbox | il 25 settembre andrà in onda un episodio dedicato a Forza Horizon 4

Xbox Insider : in roll-out la primissima build di 19H1 : Sebbene con un ritardo notevole rispetto a Windows 10, Microsoft ha distribuito per gli utenti Xbox Insider iscritti al ramo Skip Ahead la prima build in assoluto facente parte di 19H1 (o conosciuto anche come Redstone 6). Il Colosso di Redmond lo aveva già promesso ad agosto quando dichiarò, tramite un comunicato ufficiale, che i videogiocatori Skip Ahead avrebbero presto potuto provare il prossimo grande aggiornamento del sistema operativo il ...

Gamescom 2018 : alle 16 : 30 seguite in diretta Inside Xbox di Microsoft : Dopo la cerimonia di apertura che è stata caratterizzata da alcuni annunci ma che non ha di certo lasciato a bocca aperta, molti videogiocatori e fan di Microsoft sperano in novità importanti nel corso della puntata di Inside Xbox organizzata in occasione della Gamescom 2018.L'appuntamento è fissato alle 16:30 ore italiane di oggi pomeriggio con un evento che sarà visibile attraverso il canale YouTube di Xbox o attraverso il canale Twitch ...