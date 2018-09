I treni dei pendolari Pop e Rock presentati da Toninelli a Innotrans 2018 : Rock e Pop , i nuovissimi treni dei pendolari più sostenibili e confortevoli , sono stati presentati oggi dal Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli in anteprima mondiale a Innotrans 2018 , la grande ...

Se 150 metri senza elettricità mandano in tilt l’Italia dei treni : Centocinquanta metri senza elettricità. E una gestione approssimativa dell’emergenza. Tanto basta per mandare in tilt l’Italia dei treni. È successo venerdì nel primo pomeriggio, quando un Frecciarossa 1000 diretto a Firenze si è fermato alle porte di Roma, tra Capena e Settebagni. Un tratto di 150 metri era rimasto senza corrente elettrica. Ferrov...

Polizia dei trasporti abbandona treni con tifosi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Forti ritardi dei treni sul nodo torinese - per un guasto elettrico - : Roma, 8 set., askanews, - Un guasto alla linea elettrica di alimentazione nella stazione di Torino Porta Nuova sta causando Forti disagi alla circolazione ferroviaria sul nodo torinese, con ...

Ci sono molti ritardi dei treni da e per Torino Porta Nuova : I problemi sono iniziati questa mattina alle 6 a causa di un guasto all'impianto elettrico: ora la situazione sta tornando gradualmente alla normalità The post Ci sono molti ritardi dei treni da e per Torino Porta Nuova appeared first on Il Post.

Guasto sull'alta velocità Roma-Firenze - ritardi dei treni fino a 240 minuti : L'inconveniente ha creato notevoli disagi dalle 15.50 ed è andato peggiorando nel corso del pomeriggio sull'intera direttrice

treni - alta velocità in tilt : terminata l'odissea dei passeggeri - : Nella notte la situazione è progressivamente tornata alla normalità. All'origine del caos un guasto alla linea elettrica sulla linea Roma-Firenze. I ritardi sono stati in media di oltre due ore ma ...

Lo sciopero dei treni di Italo di domani - venerdì 7 settembre : È in programma per domani uno sciopero dei lavoratori di Ntv, la società che gestisce i treni Italo. È stato proclamato dai sindacati di categoria Uilt-Uil, Ugl-Taf e Or.S.A. per chiedere l’adeguamento delle condizioni lavorative al contratto collettivo. Durerà 8 ore: potrebbero The post Lo sciopero dei treni di Italo di domani, venerdì 7 settembre appeared first on Il Post.

Fs - Battisti : priorità alla qualità dei treni regionali e locali : Roma, 3 set., askanews, - L'obiettivo del Gruppo FS Italiane sarà 'concentrarci sul nostro core business: i passeggeri in treno e, prima di tutto, i nostri clienti pendolari. Lavorando, in particolare,...

Maltempo : disagi alla circolazione dei treni a Trieste : Ritardi fino a 60 minuti negli arrivi e nelle partenze dei treni si stanno registrando alla Stazione centrale di Trieste a causa del Maltempo. Alcuni treni in partenza sono stati cancellati. Dalle 20.30 – informa Rfi – a seguito di scariche atmosferiche si sono verificati un guasto al distanziamento dei treni tra il Bivio di Aurisina (Trieste) e Trieste Centrale e un guasto ai segnali nella stazione di Trieste Centrale. Diversi i ...

trenitalia/ Home festival : a Treviso il roadshow dei nuovi treni Pop e Rock : trenitalia sarà protagonista e Official Carrier di Home festival , l'atteso festival musicale in programma a Treviso dal 29 agosto al 2 settembre . La società di trasporto del Gruppo FS Italiane è ...

Stop nazionale dei treni ad alta velocità Italo NTV il 7 settembre 2018 : L’azienda Italo Nuovo Trasporto Viaggiatori (NTV) che opera nell’ambito dei treni ad alta velocità farà uno sciopero generale nazionale di otto ore venerdì 7 settembre 2018. L’astensione dal lavoro è stata proclamata il 31 luglio 2018 dalle associazioni di categoria UIL trasporti, Ugl-Trasporti, Orsa-Ferrovie e per il momento non è stata revocata. Suo sito ufficiale della compagnia di trasporti sono riportate le ultime notizie ed i treni che ...

ALITALIA CON FS/ L'idea sbagliata dei treni con le ali : In questi giorni circola sui giornali l'ipotesi di portare a compimento il salvataggio di ALITALIA attraverso un'aggregazione con FS.

Crollo Ponte Genova : regge la viabilità - potenziato il servizio dei treni in città : Con la città ancora semivuota per le vacanze ferragostane, il traffico urbano nell’area adiacente a Ponte Morandi non desta particolari criticità. Rallentamenti e qualche incolonnamento momentaneo si registrano però verso l’ingresso autostradale di Genova aeroporto, a ponente del viadotto crollato, e anche in uscita dal casello. Questa mattina, prima delle 8, ci sono stati invece ingorghi lungo le strade che portano al terminal ...