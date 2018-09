Alitalia | Toninelli | soluzione entro fine anno

Alitalia : Toninelli - entro l'anno possibile soluzione : 'Io penso che entro ottobre si scioglieranno alcuni nodi, ma sicuramente ci sarà una soluzione per la fine del l'anno . Alitalia tornerà a volare come uno dei maggiori vettori, a timbro italiano, che ci ...

Alitalia - Toninelli : "Fs? La partita è aperta" : "Di percentuali non si è ancora parlato. Fs è un partner strategico per Alitalia , l'ha detto anche l'ad". A sottolinearlo è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli , ...

Air Force Renzi addio - Alitalia rescinde il leasing. Trenta : “Via simbolo arroganza”. Toninelli : “Risparmiati 18 milioni l’anno” : L’accordo per l’affitto dell’Airbus A340-500 di Etihad voluto da Matteo Renzi quando era presidente del Consiglio non verrà rinegoziato. Come anticipato dal Fatto Quotidiano, è arrivato il via libera dei commissari Alitalia allo stop del contratto di leasing da 150 milioni di euro per quello che è diventato noto come l’Air Force Renzi. A poco meno di un mese dall’annuncio del premier Giuseppe Conte, si chiude così la vicenda ...