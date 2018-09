Tennistavolo | Europei individuali Alicante 2018 | Debora Vivarelli in tabellone | cinque

Tennistavolo - Europei giovanili individuali 2018 : Andrea Puppo oro nel doppio misto cadetti : Si sono concluse le gare individuali agli Europei giovanili di Tennistavolo , disputati a Cluj, in Romania: l’Italia torna a vincere dopo due anni dall’oro della squadra junior, ma lo fa nella categoria cadetti , dove l’alloro mancava da ben otto anni, quando Leonardo Muti vince in singolare ad Istanbul. Andrea Puppo ha conquistato l’oro nel doppio misto assieme alla russa Arina Slautina battendo in finale i francesi Fabio ...

Tennistavolo - Europei giovanili a squadre 2018 : tra gli azzurri retrocedono le cadette - buoni piazzamenti per cadetti e le due juniores : Si sono concluse le gare a squadre agli Europei giovanili di Tennistavolo in corso a Cluj, in Romania: l’Italia conferma tre squadre su quattro in Prima Divisione. retrocedono in Seconda Divisione infatti le cadette, mentre conquistano la promozione le juniores. Le due selezioni maschili hanno confermato la categoria. Le prime tre classificate dei due tabelloni degli juniores hanno conquistato il pass per i Mondiali di categoria, che si ...