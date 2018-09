Ancelotti crede nel suo Napoli | “girone difficile ma saremo competitivi”

sportfair

: RT @elenamarra18: @annatrieste @MrAncelotti @sscnapoli @mattinodinapoli Il gioco di Sarri equivale a quello di uno studente che impara a me… - Mussuto77 : RT @elenamarra18: @annatrieste @MrAncelotti @sscnapoli @mattinodinapoli Il gioco di Sarri equivale a quello di uno studente che impara a me… - 78dieguito78 : RT @elenamarra18: @annatrieste @MrAncelotti @sscnapoli @mattinodinapoli Il gioco di Sarri equivale a quello di uno studente che impara a me… - Seba_H17 : RT @elenamarra18: @annatrieste @MrAncelotti @sscnapoli @mattinodinapoli Il gioco di Sarri equivale a quello di uno studente che impara a me… -

(Di lunedì 17 settembre 2018) Carlopronto a partire anche nella sua amata Champions League con il, una squadra in fiducia dopo la vittoria contro la Fiorentina “Dobbiamo lottare e soffrire, abbiamo un girone difficilissimo ma lo affrontiamo con entusiasmo e grande voglia“. Carloparla così alla vigilia dell’esordio stagionale in Champions delsul campo della Stella Rossa. “In Champions non si può pensare troppo oltre, bisogna pensare una partita alla volta e sarebbe molto importante iniziare bene“, sottolinea il tecnico, dicendosi poi convinto che ilpotrà dire la sua anche in Europa: “Sono convinto che la squadra sarà competitiva anche in Champions, forse non avrà l’esperienza delle altre squadre, ma abbiamo entusiasmo e voglia di giocare al meglio questa competizione“.dedica poi una menzione speciale a ...