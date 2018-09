Visita alle colonie a Celle | una gustosa Dolcissima Pietra | Mototerapia e Pedalata a

Fa tappa in provincia l'iniziativa di Federmeccanica : i vertici societari in Visita alle imprese di Varese : Una giornata simbolo conclude Federmeccanica nella quale dedicheremo tutto il nostro tempo alle nostre imprese , a chi sostiene l'economia del Paese".

Carabinieri : Visita commiato gen. Galletta a Comando provinciale Palermo : Palermo , 31 ago. (AdnKronos) - Il Generale di Brigata Riccardo Galletta , Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, si è recato presso la Caserma G. Carini, sede del Comando provinciale Carabinieri di Palermo , per il saluto di commiato in quanto destinato ad assumere il Comando della Scuola Uffic

Retro Crown – Presentata la ri Visita zione vintage del modello 59Fifty di New Era [GALLERY] : New Era presenta Retro Crown : una rivisitazione vintage dell’iconico modello 59Fifty New Era propone una rivisitazione elegante dell’iconico 59Fifty , con l’introduzione della collezione Retro Crown . Ispirata ai berretti tradizionali indossati dai Cleveland Indians negli anni ’30, questa nuova e audace silhouette rivisita la tradizionale forma del 59Fifty immergendola nell’aura di un passato leggendario. Retro ...

Il generale Galletta in Visita al comando dei carabinieri di Siracusa : Nella mattinata odierna, al comando Provinciale carabinieri di Siracusa si è recato il generale di Brigata Riccardo Galletta , Comandante della Legione carabinieri "Sicilia", per rivolgere un saluto di ...

Andrea Della Valle Visita la Fiorentina : ANSA, - FIRENZE, 23 AGO - Andrea Della Valle è arrivato a Firenze per salutare Stefano Pioli e i giocatori attesi domenica al Franchi contro il Chievo, gara che segnerà per la Fiorentina il debutto ...

Incidente a Bologna - Conte Visita i feriti dell’esplosione dell’autocisterna«Ustionati - fiamme fino alle case» : Il presidente del Consiglio a Cesena in visita al poliziotto e a un ragazzo ustionati in modo grave. La vittima è l’autista dell’autocisterna esplosa: aveva 42 anni. Riaperta una carreggiata sul raccordo tra l’A1 e l’A14

Inter - c'è ancora un punto di domanda - ma Spalletti può contare su un buon biglietto da Visita : La coppia Icardi-Lautaro da i primi importanti segnali di coesistenza e questo è un buon motivo per sorridere per i tifosi nerazzurri. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come i due centravanti si siano presentati con un buon biglietto da visita. 'È l'Inter degli argentini? Forse è ancora presto per dirlo, ma di certo i tifosi nerazzurri possono ...