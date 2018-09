: Macerata, Salvini visita Hotel House - NotizieIN : Macerata, Salvini visita Hotel House - Gattocolfilo1 : RT @MediasetTgcom24: Macerata,Salvini:grattacielo multietnico da sistemare o da abbattere #MatteoSalvini - TelevideoRai101 : Macerata, Salvini visita Hotel House -

"O lo sistemi o lo abbatti. E per esperienza è più facile la seconda. Non c'è una terza via". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo, durante il sopralluogo all', il grattacielo multietnico di Porto Recanati,costruito negli anni '60 per il turismo residenziale nella riviera adriatica, ora in uno stato di degrato avanzato.ha parlato con alcuni residenti poi è salito all'ultimo piano."L'ultima volta mi sono dovuto travestire da imbianchino per arrivarci", ha aggiunto.(Di domenica 16 settembre 2018)