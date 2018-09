Il Segreto | puntate spagnole e trame 17-22 settembre

Il Segreto anticipazioni - puntate spagnole : Gonzalo spara a donna Francisca! | VIDEO : Dalle anticipazioni Il Segreto sulle puntate spagnole sappiamo che Francisca potrebbe morire per mano di Gonzalo. Sarà davvero la fine della Montenegro che uscirà per sempre di scena? Il giovane tornato con la moglie a Puente Viejo sparerà alla matrona mentre Fernando Mesia assisteva alla scena. Raimundo, dopo averlo scoperto non organizzerà alcuna veglia funebre. L’assassinio della regina di Puente Viejo potrebbe essere quindi un ...

Il Segreto anticipazioni - puntate dal 17 al 22 settembre 2018 : intrighi e matrimoni : anticipazioni Il Segreto dal 17 al 22 settembre Durante le puntate della prossima settimana, la soap Il Segreto ci mostrerà tanta malinconia di Alfonso e Nicolas che ripenseranno a Mariana. Le anticipazioni sugli episodi della telenovela, dal 17 al 22 settembre 2018, faranno vedere anche i temperamenti e gusti di Dolores e Tiburcio a riguardo del loro prossimo matrimonio. L’evento procurerà non pochi battibecchi. Severo sarà in preda alla ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 17-22 settembre 2018 : Julieta chiede a Prudencio di sposarla! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 17 settembre a sabato 22 settembre 2018: Julieta offende Saul e organizza il matrimonio con Prudencio! Anticipazioni Il Segreto: arriva Irene, una giornalista che si occupa di minori scomparsi! Francisca vicina alla verità su Maria e Gonzalo? Julieta litiga con Saul, che finge di essere innamorato di Laura e chiede a Prudencio di sposarla il prima possibile! La soap iberica torna per offrirci ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 17 al 22 settembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 17 a sabato 22 settembre 2018: Mentre Donna Francisca non capisce cosa le stiano nascondendo tutti quanti, c’è chi cerca di mandare avanti la sua vita come meglio può, pensando così di non fare del male a nessuno e anzi, di far andare le cose per il verso giusto… Dolores è impegnata ad organizzare il suo matrimonio, ma lei e Tiburcio non hanno le idee chiare sul numero degli ...

Il Segreto anticipazioni - puntate spagnole : la vendetta di Simon Perez De Ayala : La soap Il Segreto ha conquistato molti fans e si sta dimostrando sempre più avvincente. Puente Viejo sarà vittima di una nuova minaccia. Chi ha assassinato Mariana potrebbe, infatti, tornare libero. La reazione di Nicolas, ovviamente, sarà quella di vendicarsi in prima persona, dopo avere ricevuto affronti ed umiliazioni. Dos Caras ha ucciso la Castaneda mentre in grembo portava una nuova creatura, come avrebbe potuto reagire ...

Il Segreto - trame 10-15 settembre e puntate spagnole : Anticipazioni Il Segreto, puntate spagnole: Raimundo muore? Il Segreto, dopo essere andato in onda per tutta l’estate dalle 18:45 alle 20, da domani 10 settembre cambia orario tornando alla collocazione originaria: dal lunedì al venerdì dalle 16:10 alle 17:10 e il sabato dalle 15:10 alle 16:05. Mercoledì 12 è prevista una puntata serale de Il Segreto su Rete 4. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto svelano che Raimundo potrebbe essere ...

Il Segreto anticipazioni - puntate spagnole : Irene è stata ingannata : Irene Campuzano (Rebeca Sala) che come sappiamo è l’ultima entrata a Puente Viejo e si fingerà giornalista, sarà la prossima donna ad occuparsi di Severo. Quest’ultimo molto sofferente per la morte dell’amata moglie è in cerca del figlio Carmelito, avuto da Candela ormai defunta. Nello stesso momento anche Irene è occupata a ritrovare il figlio, il cui nome è Ruben e lei lo sta confondendo con il piccolo Santacruz. Perché ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 10-15 settembre 2018 : Saul attratto da Laura Moreno! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 10 settembre 2018 a sabato 15 settembre 2018: Laura conquista Saul, Severo scompare, Francisca in pericolo! Anticipazioni Il Segreto: Saul dimentica Julieta grazie a Laura? Severo viene rimesso in libertà, mentre gli uomini di Larraz meditano come vendicarsi di Francisca! Arrivano brutte notizie da Cuba: Maria e Gonzalo potrebbero essere morti! El Secreto de Puente Viejo è pronta a stupirci con ...

Il Segreto - anticipazioni puntate settimana dal 10 al 15 settembre 2018 : il risveglio di Consuelo : Avvincenti come sempre sono le puntate della soap iberica Il Segreto che verranno trasmesse da lunedì 10 a sabato 15 settembre 2018. Il figlio di Larraz è rimasto ferito sul lavoro e sarà seguito dal dottor Zabaleta per le cure. Prudencio, invece, verrà curato da Laura (glielo ha chiesto di farlo Francisca). Diffidente più che mai la Montenegro pensa che tra Saul e Julieta ci sia stato un accordo e che i due abbiano ingannato nel raccontare ciò ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 10 al 15 settembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 10 a sabato 15 settembre 2018: Donna Francisca chiede a Laura di assistere Prudencio mentre il dottor Zabaleta presta soccorso al figlio di Larraz. Francisca è convinta che Julieta e Saul le abbiano mentito sul vero epilogo della vicenda e chiede a Mauricio di indagare a tal proposito. Consuelo si risveglia dal coma e Julieta, tra le lacrime, le spiega quanto accaduto. Mauricio, disperato ...

Il Segreto - anticipazioni 3-9 settembre e puntate spagnole : anticipazioni Il Segreto, episodi spagnoli: il ritorno di Maria e Gonzalo Il Segreto fino al 9 settembre continuerà ad andare in onda alle 18:45. Dal 10 settembre dovrebbe tornare alla collocazione originaria, prima di Pomeriggio 5. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano il ritorno a Puente Viejo di Gonzalo e Maria dopo la scomparsa di Raimundo e Francisca che sono finiti in un sanatorio a causa di Fulgencio. Francisca ha sempre ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 3-9 settembre 2018 : Don Ignacio sul punto di uccidere Julieta! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 3 settembre a domenica 9 settembre 2018: don Ignacio aggredisce Consuelo e tenta uccidere Julieta, ma… Anticipazioni Il Segreto: Julieta salvata in extremis da Saul, mentre Prudencio precipita in un burrone! Fe chiude per sempre con Mauricio, mentre il processo contro Severo prende una svolta inaspettata! Fiori d’arancio in vista! Quali emozioni ci riserverà la sempre più seguita soap ...

Il Segreto anticipazioni puntate dal 2 all’8 settembre 2018 : La prossima settimana le puntate della soap Il Segreto si preannunciano alquanto tragiche. Francisca sarà comunque sempre al centro della scena, sia nella causa dell’ex proprietario della Miel Amarga, che per la sua volontà di gloria. La buona Fe, invece, incontrerà il suo amato. Cosa succederà? Il Segreto anticipazioni settimana dal 2 all’8 settembre 2018: Julieta parte con don Ignacio Don Ignacio sa che Consuelo potrebbe informare ...