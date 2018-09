Domenica In | Vittorio Feltri sbotta sul caso Asia Argento | “La morale non sta nelle

ilnotiziangolo

(Di domenica 16 settembre 2018) Lain di Mara Venier parte da uncaldo, quello di, chiamando in studio, tra gli altri, Mughini, Roberta Bruzzone ein collegamento. Mentre c’è chi difende laparlando di leggi e di inconsapevolezza, mentre altri continuano a gridare allo scandalo e alla violenza, ma ad uscire fuori dai binari c’èIl direttore perde la testa dopo la messa in onda dell’intervista rilasciata daa Cartabianca. All’epoca l’attrice ha spinto le donne a non avere più paura degli uomini e di ribellarsi anche ad una semplice mano sul ginocchio.inveisce contro tutto e tutti dicendo di aver messo una mano sul ginocchio delle donne centinaia di volte e questa non è una violenza: “Lanon stamutande delle persone… come si dice in romano… andate a morì ammazzati”.non ci sta e rilancia: “Le donne e gli uomini sono sempre stati bene in orizzontale…” e Mara Venier cerca subito di interrompere il soliloquio del direttore ma il punto è quello: il limite tra violenza e avances è davvero sottile e spesso è da ricercare propriointenzioni di chi si trova davanti.