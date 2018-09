Aeronautica | bimbo di due mesi trasportato d’urgenza da Catania a Roma Le sue condizioni

Aeronautica Militare : volo sanitario urgente da Catania a Roma per bimbo di 2 mesi in pericolo di vita : Un bambino di appena due mesi in imminente pericolo di vita è stato trasportato d’urgenza questa mattina da Catania a Ciampino a bordo di un aereo Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. Il piccolo paziente è stato poi trasferito in ambulanza a Roma per essere ricoverato nell’ospedale “Bambino Gesù”. La richiesta di trasporto, come accade sempre in questi casi, è pervenuta dalla Prefettura di Messina alla Sala Situazioni di Vertice ...