L’uragano Florence “entra” nello studio tv | ecco com’è ritrovarsi dentro la tempesta

Usa - L’uragano Florence miete le prime vittime : 7 morti. 800mila persone senza elettricità : È di almeno 7 morti il bilancio del passaggio dell'uragano Florence, già declassato a tempesta tropicale, sulla Carolina del Nord e del Sud negli Stati Uniti. Tra le vittime, una mamma e il suo bambino schiacciati da un albero. "Mai visto un evento simile negli ultimi mille anni".Continua a leggere

Arriva L’uragano Florence - canile costretto ad abbattere gli animali : “Uccisi se nessuno li adotta” : Con l'arrivo del ciclone la gente sta fuggendo in massa dalla Carolina del Nord, lasciando i propri animali per strada. Ad accoglierli ci pensano (per legge) alcune associazioni, ma il rischio è che il sovraffollamento porti alla scelta di sopprimere gli stessi "ospiti" delle strutture se non dovesse essere adottati per tempo.Continua a leggere

L’uragano Florence sferza il North Carolina - “un’alluvione che capita ogni 1000 anni” : venti a 170 Km/h - saranno 24-36 ore da incubo : L‘uragano Florence ha toccato terra in North Carolina. Come rileva il National Hurricane Center, l’uragano è approdato sulla costa sudorientale degli Stati Uniti poco dopo le 7 del mattino locali. Nelle aree di Morehead City e di New Bern sono stati segnalati tetti scoperchiati dal vento che, all’aeroporto internazionale di Wilmington, ha raggiunto le 105 miglia orarie, quasi 170 km/h. A New Bern, in particolare, ci sarebbero ...

