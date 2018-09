brindisisera

: Destinazione Puglia tra passato, presente e futuro - Un incontro a cura della Sezione Turismo della Regione Puglia - BrindisiSera : Destinazione Puglia tra passato, presente e futuro - Un incontro a cura della Sezione Turismo della Regione Puglia - Canale189 : DESTINAZIONE PUGLIA TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO - sportcampania17 : Nuova esperienza per il giovane centrocampista sannita, Alessio Ziello. Il napoletano, classe 1999, di proprietà de… -

(Di venerdì 14 settembre 2018) È un bel momento per laturistica. L'industria turistica afferma il suo ruolo d'importante motore dell'economia, secondo quanto affermato in Banca d'Italia e gli addetti crescono del sedici per cento nei primi sei mesi dell'anno secondo Unioncamere. Il Turismo pugliese cresce anche nel ...