The Equalizer 2 | quando l’azione non ha stile finisce con l’annoiare

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Anche Denzel Washington ha il suo franchise. Non c’è grande star hollywoodiana che non l’abbia o non desideri averne uno, che non cerchi o non abbia trovato un personaggio che costituisca il suo impiego sicuro, quello che consente di fare film più rischiosi sapendo di poter tornare periodicamente alla propria gallina dalle uova d’oro. Quello che per Tom Cruise è Ethan Hunt per Liam Neeson è stato Bryan Mills e per molti sono i supereroi. Peccato che l’eroe nero di, tratto da una serie tv anni ‘80 (Un giustiziere a New York), interpretato dal più grande attore afroamericano in attività e diretto dal regista afroamericano con maggiori ambizioni d’incasso (Antoine Fuqua, quello di Training Day, Attacco al potere e I magnifici 7) non abbia davvero personalità. O meglio ne ha una, ha un carattere definito per quanto non originalissimo, ha un passato militare, e la voglia di ...