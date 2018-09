Mercato no-stop | ecco le ultime caldissime trattative | mosse di Milan ed Inter

CalcioMercato - oggi stop : Niang e Chadli tra gli ultimi colpi : L'estate del Calciomercato relativo alla Serie A ha rotto decisamente i ponti con il passato. Le trattative per quanto riguarda gli acquisti dei club italiani si sono chiuse lo scorso 17 agosto, prima dell'avvio del campionato. Sono però rimaste in piedi le trattative in uscita, riguardanti i giocatori che potrebbero lasciare il campionato italiano per lidi più o meno prestigiosi. L'insolita finestra estiva di quest'anno ha cambiato le ...

Milinkovic-Savic - stop al Mercato : la Lazio ha un piano speciale per blindarlo e ritrovarlo al top : Per questo secondo il Corriere dello Sport per lui è pronto un programma speciale. Gli serviranno almeno un paio di settimane per tornare a pieno regime e per questo Simone Inzaghi ha studiato un ...

CalcioMercato - alle 20 stop delle trattative. Gervinho-Parma - Zaza va al Torino Segui la diretta : Per la prima volta il Calciomercato si fermerà prima dell'inizio del campionato. Questa sera alle 20.00 lo stop alle trattative. - 18.30 Simone Zaza dal Valencia al Torino in prestito con diritto di ...

Milan - con Laxalt e Castillejo stop al calcioMercato : MilanO - Il Milan ufficializza gli ultimi due colpi di mercato. Si tratta di Samuel Castillejo e Diego Laxalt , entrambi a titolo definitivo: il primo, 23enne attaccante spagnolo, arriva dal ...

CalcioMercato - stop alle 20 : l'ultimo giorno live sul Mattino : Per la prima volta il Calciomercato si fermerà prima dell'inizio del campionato. Questa sera alle 20.00 lo stop alle trattative. - 11.40 Di Gennaro lascia la Lazio e firma per il...

CalcioMercato - affari fatti e trattative a pochi giorni dallo stop : Mentre manca meno di una settimana alla chiusura del Calciomercato, fissata per le ore 20 di venerdì 17 agosto, la Juventus è ancora una volta la squadra da battere in Serie A. Cristiano Ronaldo e Dybala Calciomercato, le trattative della Juventus L’acquisto di Cristiano Ronaldo, il colpo del secolo, non può non spostare i pronostici a favore dei bianconeri, insaziabili vincitori degli ultimi sette scudetti. L’arrivo di CR7, che sembrava ...

Energia - stop al Mercato tutelato? No - solo un rinvio : Lo stop al regime di maggior tutela dei mercati energetici, condizione nella quale si trova ancora la maggioranza delle famiglie italiane che non ha ancora scelto piani tariffari sul mercato libero, ...

Napoli : Stoppa dal Novara - il punto sul Mercato di Serie C : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, la Fermana ha chiuso per Soprano, Genoa,. La Samb prende Zaffagnini, AlbinoLeffe,. Tris Vis Pesaro: Rizzato, Trapani,, Cuomo, Samp, e Botta, Bassano,. Pacilli, ...