New York 11 settembre 2001 : diciassette anni fa l'attacco alle Torri Gemelle : Il più grande attentato dell'età contemporanea, o meglio, di sempre. A distanza di 17 anni resta impressa negli occhi di tutto il mondo l'immagine degli aerei Boeing 767 di American Airlines, AA11, e ...

Djokovic eguaglia Sampras a New York : 14° Slam Battuto l'argentino Juan Del Potro in tre set : Non soddisfatta, dopo la litigata in campo , "Se fossi stata un uomo, tutto questo non sarebbe successo" , ha urlato a Ramos, , nella conferenza stampa post partita l'ex numero uno del mondo, ha ...

Dopo la Liga - anche la Champions League guarda agli USA : finale a New York? : La Champions League nella Grande Mela è un'opportunità eccezionale a livello di marketing, di immagine e di risorse, è il SuperBowl del calcio e verrebbe disputata nella città "centrale" del mondo. ...

Anche la Champions sbarca negli Usa? L'idea : una finale a New York : L'indiscrezione arriva direttamente dalla Spagna: New York potrebbe ospitare una finale di Champions League. Lo scenario è stato ipotizzato da Jaume Roures, fondatore e direttore generale di Mediapro, ...

New York : ingrana la marcia Ralph Lauren : Brilla la maison statunitense , che passa di mano con un aumento del 2,36%. Il confronto del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Ralph Lauren ...

New York : in forte denaro Franklin Resources : Grande giornata per Franklin Resources , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,35%. Lo scenario su base settimanale di Franklin Resources rileva un allentamento della curva rispetto alla forza ...

A New York corre Southwestern Energy : Vigoroso rialzo per Southwestern Energy , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,73%. La tendenza ad una settimana di Southwestern Energy è più fiacca rispetto ...

Marian Avila - la modella con sindrome di Down alla New York Fashion Week : ... che rappresentasse la forza delle sue modelle: 'La missione della mia azienda è quella di cambiare la mentalità del mondo della moda'. La giovane stilista di Atlanta aveva già sfilato a New York nel ...

New York : sviluppi positivi per United Rentals : Grande giornata per United Rentals , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,17%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal ...

Concorso università - Conte non ha rinunciato/ “Solo rinviato esame di inglese” : l'ironia del New York Times : Conte non ha rinunciato al Concorso in università La Sapienza: "solo rinviato l'esame di inglese". Smentita la versione del premier dei giorni scorsi? Ecco cosa è successo(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 16:18:00 GMT)

Intorno alle sfilate di New York : Immagini dal backstage, tra truccatori, abiti sulle grucce, e camerini vuoti: tutto tranne le modelle in passerella The post Intorno alle sfilate di New York appeared first on Il Post.

New York Times : 'Il premier Conte sta cercando un lavoro di riserva?' : 'Il primo ministro italiano sta cercando un lavoro di riserva?'. È il titolo del New York Times , in riferimento alla partecipazione di Giuseppe Conte al concorso per diventare professore di diritto ...

Djokovic trionfa a New York - 14esimo slam in carriera : Ancora lui. Novak Djokovic, dopo il successo a Wimbledon di 3 mesi fa, raddoppia, vince gli US Open e lo fa in quella New York che lo aveva già visto trionfatore nel 2011 e nel 2015. E' l'ennesima dimostrazione di come, anche dopo un periodo buio fatto di infortuni e mancanza di fiducia nelle proprie capacità, il grande campione riesca a riemergere più forte di prima ed a riconquistare i tornei in assoluto più prestigiosi. Il tutto contro un ...

Apple : un solo abbonamento per New York Times - Wall Street Journal e Washington Post? : Mentre a Bruxelles si dibatte sul diritto d’autore, in relazione alla nuova norma che dovrebbe obbligare i colossi come Google a pagare gli editori, negli Stati Uniti Apple sta lavorando a una sorta di Netflix di riviste e quotidiani. La testata online Recode conferma che secondo più fonti attendibili e direttamente coinvolte nel progetto, il colosso di Cupertino avrebbe avviato un confronto con New York Times, Wall Street Journal e ...