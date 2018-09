Onorato | a Roma manca rispetto persino per i morti

romadailynews

(Di lunedì 10 settembre 2018)– “Anon c’e’neanche per i. È sconvolgente che si sia arrivati a profanare la tomba della famiglia Montesano al Verano- come denunciato da Leggo- nella piu’ totalenza di regole e controlli all’interno del cimitero piu’ importante ed esteso di”. “Auguriamoci almeno che lo scalpore suscitato dalla fama della famiglia in questione possa spingere la giunta Raggi a riportare sicurezza, decoro e legalita’ dentro i cimiterini. Ormai tra scippi ai parenti in visita alle tombe, furti delle lapidi, erba incolta, bisogna aver timore ad andare a far visita ai propri cari”. “Presentero’ dunque un’interrogazione alla Sindaca per sapere cosa intende fare a riguardo”. Cosi’ in un comunicato Alessandro, capogruppo Lista Marchini in Campidoglio. L'articolo ...