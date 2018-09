Maria De Filippi appare più giovane a Uomini e Donne | ecco perché

Caterina Balivo : "Lascio Asia Argento a Fazio"/ Parte Vieni da me : "sfido Maria De Filippi - la CR7 della tv" : Caterina Balivo: "Lascio Asia Argento a Fazio". Ultime notizie, la conduttrice protagonista con Vieni da me: "sfido Maria De Filippi, la CR7 della tv"(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 15:23:00 GMT)

GIORGIO MANETTI HA LASCIATO UOMINI E DONNE/ Maria De Filippi spiega il motivo : la reazione di Gemma Galgani : GIORGIO MANETTI ha LASCIATO UOMINI e DONNE e lo ha annunciato ampiamente nei giorni scorsi sui social per spiegare anche che si darà all'imprenditoria. Cosa è successo davvero?(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 15:10:00 GMT)

Amici di Maria De Filippi : una foto pubblicata per caso svela chi è la nuova conduttrice del daytime? : Amici, Pamela Camassa sarà la nuova conduttrice del daytime. Questo, almeno, è quello che abbiamo presupposto vedendo quest’ultimo selfie della showgirl. Nella foto, infatti, è possibile notare sia il logo di Amici, sia quello di Vodafone, da anni sponsor della trasmissione. Amici, chi è Pamela Camassa? Pamela Camassa è venuta alla ribalta nell’edizione 2005 di Miss Italia, dove si è classificata al terzo posto dietro Edelfa Chiara Masciotta ...

Caterina Balivo : «Con Vieni da me sfido Maria De Filippi - la CR7 della tv» : di Marco Castoro Ha cominciato il direttore di Raiuno Angelo Teodoli a dirle Vieni da me . Strappandola da Detto fatto di Raidue, un successo di ascolti e popolarità che si prolunga dal 2013. Poi ha ...

Amici 2018 : Maria De Filippi arruola Pamela Camassa come conduttrice? : Pamela Camassa conduttrice del daytime di Amici di Maria De Filippi? Qualche giorno fa si è tenuta la presentazione dei palinsesti di Discovery. Laura Carafoli ha confermato che Amici di Maria De Filippi torna in onda in autunno con i casting su Real Time. Il daytime, poi, proseguirà fino alla fine del Serale. Probabilmente alla conduzione non ritroveremo più Stefano De Martino, Massimo Ciavarro e Marcello Sacchetti. I tre ragazzi potrebbero ...

Barbara D’Urso crolla con il suo programma - la Mediaset spera in Maria De Filippi? : Barbara D’Urso, disastro a Pomeriggio Cinque. E Mediaset prega Maria A Canale 5 aspettano in gloria il ritorno del dating show di Maria De Filippi “Uomini e Donne” Trono classico e Trono Over per due motivi: è necessario rivitalizzare i dati Auditel della rete ammiriglia e innescare l’effetto traino per “Pomeriggio Cinque”. Il programma di Barbara D’Urso, giunto alla decima edizione, ha qualche filo sfilacciato lungo le ...

Uomini e Donne/ Maria De Filippi pronta al colpo di scena : "Arriva il sostituto di Giorgio" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Giorgio Manetti non ci sarà ma Maria De Filippi ha già in mente un degno sostituto. Pronto il colpo di scena.(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 07:35:00 GMT)

MotoGp - stretta di mano Rossi-Marquez : da Maria De Filippi al Papa - le esilaranti reazioni del web [GALLERY] : Le esilaranti reazioni del web sulla non stretta di mano di Rossi a Marquez ieri in conferenza stampa a Misano Tensione in sala stampa ieri, durante la conferenza dei piloti di MotoGp del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: seppur col sorriso, un episodio tra Valentino Rossi e Marc Marquez ha reso piccante la ‘chiacchierata’ con i media. Valentino Rossi non ha stretto la mano a Marc Marquez per fare ‘pace’ ...

Amici - Maria De Filippi rivoluziona anche lo staff : non solo gli allenatori - ecco chi non rivedremo più : Edizione rivoluzionata ad Amici di Maria De Filippi . Secondo l'indiscrezione di Laura Carafoli , la donna dei palinsesti di Discovery , rilasciata al sito Davidemaggio.it , il talent di Canale 5 ...

Amici di Maria De Filippi - ai casting anche un'ex corteggiatrice di Uomini e Donne : Trapela un'indiscrezione sui casting di Amici 2018, sembra che tra le ballerine ci sia anche Giulia Latini, ex...

Amici di Maria De Filippi - novità : il daytime cambia i conduttori : Amici di Maria De Filippi: tra i cambiamenti e le novità della diciottesima edizione del talent show c’è il cambio di conduzione nel daytime Amici di Maria De Filippi è uno dei programmi televisivi che il pubblico italiano sta aspettando con più trepidazione. La prossima edizione del talent show che andrà in onda sarà la […] L'articolo Amici di Maria De Filippi, novità: il daytime cambia i conduttori proviene da Gossip e Tv.

La Vita in Diretta vince ancora : merito di Maria De Filippi? : Maria De Filippi dietro il successo de La Vita in Diretta? La nuova edizione de La Vita in Diretta condotta da Francesca Fialdini e dalla new-entry Tiberio Timperi sta ottenendo un successo inaspettato sul diretto competitor Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso. I primi risultati degli ascolti lo confermano: la prima puntata ha ottenuto il 16,64% di share, pari a 1.489.000 telespettatori, la seconda puntata ha fatto registrare il 16,71% ...

Amici di Maria De Filippi : serale a rischio? : Secondo alcune indiscrezioni, il talent show di Canale 5 non andrà più in onda il sabato sera. Certa solo la fascia...

Amici - ribaltato lo show di Maria De Filippi? La voce pazzesca a Mediaset : 'Il sabato sera...' : Voci su una svolta clamorosa ad Amici di Maria De Filippi : forse, il format stravolto dell'ultima edizione non ha davvero conquistato il pubblico. Tanto che ora 361 magazine parla di cambiamenti ...