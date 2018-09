Manchester United | Zidane pronto a rilevare Mou c è già la lista dei rinforzi

Manchester United : Cantona si scaglia contro Mourinho : “Mou non è adatto per lo United. Pep Guardiola dovrebbe essere l’allenatore”. Senza tanti giri di parole, Eric Cantona, spiega quale sarebbe la strda per far uscire i ‘Red Devils’ dall’anonimato di queste ultime stagioni. In un’intervista al Daily Mail, l’ex bandiera dello Utd afferma che il tecnico catalano “è il figlio spirituale di Cruyff. La squadra ora non sta andando molto bene. ...

Manchester United : Zidane resta in pole per la panchina : Il Manchester United ha pubblicamente confermato la fiducia a José Mourinho nonostante gli scarsi risultati di inizio stagione e la ‘guerra’ tra il tecnico e il manager Ed Woodward, ma nonostante questo il ‘Mirror’ insiste sull’opzione Zinedine Zidane. Nella sua edizione domenicale, il tabloid britannico scrive infatti che Zizou si è detto disponibile nel caso arrivasse la chiamata dall’Old Trafford. Di ...

Matheson - esordio-record nel Rochdale a 15 anni : Liverpool e Manchester United già lo seguono : Un sorriso che dice tutto: sguardo un po' spaesato - perché in fondo non si è ancora reso conto di cosa sia successo - capelli lunghi e applausi ai tifosi. Luke Matheson indossa il numero 41, di ...

Bejger - il misterioso United : mai annunciato dal Manchester - può giocare in Premier : Mai annunciato dalla società con un comunicato ufficiale eppure prossimo all'esordio in uno dei campionati più prestigiosi del mondo: niente male per Bejger, il misterioso 16enne. #ManchesterUnited " ...

Lukasz Bejger - l'acquisto "fantasma" del Manchester United : Il suo nome compare nella lista degli under 21 eleggibili per la Premier League, ma non è mai stato annunciato con un comunicato ufficiale

Berbatov non si compra! Il retroscena sul rifiuto al Manchester City : “fanculo i loro soldi - ecco perchè scelsi lo United” : Dimitar Berbatov ha svelato un curioso retroscena in merito al suo mancato passaggio al Manchester City: l’attaccante bulgaro ha rispedito al mittente l’offerta alquanto duramente Dimitar Berbatov è sempre stato un personaggio un po’ sopra le righe. Il gigante bulgaro ha sempre avuto una testa matta: quanto matta? Quanto il suo talento. Berbatov ha sempre avuto una spiccata personalità, la stessa che gli permetteva di ...

Manchester United - ovazione per Mourinho : lui regala la giacca a un tifoso : Tre punti per allontanare la crisi e per tornare finalmente a sorridere: United vincente sul campo del Burnley, uno 0-2 nel segno di Romelu Lukaku. Una vittoria per ridare ossigeno alla classifica dei ...

Premier - favola Watford : Tottenham rimontato e primo posto - risorge il Manchester United : Gli Hornets vincono 2-1 e raggiungono Chelsea e Liverpool in vetta. I Red Devils passano 2-0 a Burnley. Vince l'Arsenal

Burnley-Manchester United 2-0 - doppio Lukaku. Watford-Tottenham 2-1 - che rimonta : gol e highlights : Espulsi: 71' Rashford Watford-Tottenham 2-1 , A breve la cronaca, 53' aut. Doucouré, T,, 69' Deeney, W,, 76' Cathcart, W, Watford, 4-4-2, : Foster; Janmaat, Cathcart, Kabasele, Holebas; Hughes, 86' ...

Pogba alla Juventus? / Ultime notizie : il francese vuole lasciare il Manchester United per tornare a Torino : Pogba alla Juventus? Ultime notizie: il centrocampista francese Campione del Mondo vuole lasciare il Manchester United e sogna di ritornare a Torino per vincere la Champions League.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 14:09:00 GMT)

In Gb : "Pogba ha comunicato al Manchester United di voler tornare alla Juventus" : Affare possibile già a gennaio: le nuove regole consentirebbero l'utilizzo del campione del mondo in Champions nella fase ad eliminazione diretta

Probabili Formazioni Burnley vs Manchester United - Premier League 02-09-2018 : Le Probabili Formazioni di Burnley-Manchester United, Premier League 2018/2019, Ore 17.00: Undici titolare per i Clarets; Red Devils con il ritorno di Lindelof. La domenica di Premier League valevole per la 4^giornata si chiude con il match di Turf Moor tra i padroni di casa del Burnley e il Manchester United. Come arrivano Burnley e Manchester United? Clarets che arrivano da una doppia batosta nelle ultime due gare. Prima la sconfitta in ...

Focus Champions League – Tutto sul Manchester United : i vantaggi per la Juve e lo “specchio” dei precedenti : Per la Juventus è vigilia di campionato. I bianconeri domani sera affronteranno il Parma al ‘Tardini’, nella gara valida per la 3^ giornata di Serie A. La squadra di Allegri arriva alla sfida a punteggio pieno dopo i successi ottenuti contro Chievo Verona e Lazio. L’obiettivo di Madama è ovviamente quello di centrare il terzo successo di fila per vivere una sosta tranquilla. Nel frattempo il club bianconero ieri ha ...