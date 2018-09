Ilva - Di Maio non annulla gara e chiude procedura/ Ultime notizie - Avvocatura : “Eccesso di potere su rilanci” : Ilva, Di Maio non annulla gara e chiude procedura: acciaierie ad ArcelorMittal. Il parere dell'Avvocatura di Stato: “Eccesso di potere su rilanci”. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 15:41:00 GMT)

Ilva : Di Maio chiude procedimento e non annulla gara : Il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, ha chiuso formalmente il procedimento avviato sulla gara di aggiudicazione dell'Ilva e dispone 'di non procedere all'annullamento'. E' quanto si ...

Di Maio ha rimosso la misura con cui voleva annullare la cessione dell’Ilva : Il ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, ha cancellato (PDF) il procedimento di ufficio che avrebbe annullato la cessione dell’acciaieria ILVA ad ArcelorMittal. Con un provvedimento del ministero, Di Maio ha annullato la procedura che aveva aperto accusando il The post Di Maio ha rimosso la misura con cui voleva annullare la cessione dell’ILVA appeared first on Il Post.

Ilva - Di Maio chiude la procedura senza annullarla e pubblica il parere dell'avvocatura : Il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha chiuso formalmente il procedimento avviato sulla gara di aggiudicazione dell'Ilva disponendo 'di non procedere all'annullamento'. Lo si legge ...

Ilva - Di Maio chiude procedura : gara non viene annullata : Secondo il parere dell'Avvocatura di Stato l'annullamento sarebbe stato possibile se di interesse pubblico concreto - Il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio ha chiuso formalmente il ...

Ilva - Di Maio chiude la procedura senza annullarla e pubblica il parere dell'avvocatura : ROMA - Il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha chiuso formalmente il procedimento avviato sulla gara di aggiudicazione dell'Ilva disponendo 'di non procedere all'annullamento'. Lo si ...

Ilva - Bellanova (Pd) vs Palombella (Uilm) : “Di Maio? Mai messo piede a Taranto”. “Sempre presente nella trattativa” : Confronto vivace a L’Aria che Tira Estate (La7) tra Teresa Bellanova, senatrice Pd ed ex viceministro dello Sviluppo Economico nel governo Renzi-Gentiloni, e Rocco Palombella, segretario generale della Uilm. Il dibattito è incentrato sulla trattativa Ilva, conclusasi con l’accordo siglato nei giorni scorsi dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, il quale è duramente attaccato da Bellanova: “In questo accordo è ...

Ilva - Di Maio non annulla gara : acciaierie ad Arcelor. Il parere dell’Avvocatura è pubblico : “Sui rilanci eccesso di potere” : Adesso è ufficiale: ArcelorMittal entrerà negli stabilimenti Ilva nei prossimi giorni. Il ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, ha disposto di “non procedere” all’annullamento della gara, come si legge sul sito del Mise dove sono stati pubblicati l’atto che mette fine al caso Ilva e anche il parere dell’Avvocatura di Stato. A tal proposito, nelle 35 pagine inviate sul tavolo del vicepremier a metà agosto ...

Dopo Ilva Di Maio dovrà sistemare la rotta - tedesca? - di Alitalia : Roma. Archiviata la vertenza Ilva, si riapre la partita per la cessione di Alitalia. Il governo Lega-M5s deve affrontare velocemente una situazione in deterioramento. Nel solo primo semestre del 2018 ...

Ilva - Marcegaglia : “Calenda aveva fatto un buon lavoro - accordo di Di Maio è positivo” : “Calenda aveva fatto un buon lavoro. È importante che si sia trovato un accordo e ciò che hanno fatto governo e sindacati è positivo”. È il commento di Emma Marcegaglia, dal Forum Ambrosetti, sull’accordo raggiunto tra il ministro del lavoro e allo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ArcelorMittal e i sindacati sull’Ilva di Taranto. L'articolo Ilva, Marcegaglia: “Calenda aveva fatto un buon lavoro, accordo di Di Maio ...

Di Maio ok su Ilva ma su reddito di cittadinanza Parla il vescovo di Taranto : Nel 2013 l'arcidiocesi di Taranto ha promosso un grande convegno sul tema di salute, ambiente e lavoro, dove avevo invitato uomini di scienza, del Politecnico di Milano e Torino, che ci avevano ...

Ilva - Calenda : “Mi sono complimentato con Di Maio per aver cambiato idea. In campagna elettorale la voleva chiudere” : “Mi sono complimentato con Di Maio ma la sua risposta è stata maleducata e sbagliata”. Lo ha detto l’ex ministro Carlo Calenda (Pd), ospite in studio a Omnibus, su la7 commentando l’accordo raggiunto tra sindacati e AcelorMittal sui lavoratori dell’Ilva L'articolo Ilva, Calenda: “Mi sono complimentato con Di Maio per aver cambiato idea. In campagna elettorale la voleva chiudere” proviene da Il Fatto ...

Ilva - Di Maio : legge speciale per Taranto : 11.54 Sull'Ilva "abbiamo fatto il meglio per favorire l'accordo sindacale. Taranto ha bisogno di una legge speciale per ripartire dopo decenni in cui si è giocato con la vita delle persone e dei lavoratori". Così al Corriere della Sera il ministro dello Sviluppo Di Maio. "La struttura commissariale agirà come un poliziotto ambientale, pronto a intervenire al primo allarme e sempre pronto a vigilare sugli obblighi da rispettare. Gli impegni ...

Di Maio sblocca Ilva : Si è sbloccata solo all'alba di ieri, dopo quasi 18 ore di confronto ininterrotto, la trattativa tra Mittal e sindacati per la cessione del gruppo Ilva . A fare decollare un negoziato che procedeva ...