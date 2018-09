Usa | senatrice Elizabeth Warren | “Trump va rimosso” 25esimo emendamento | dem lancia

Usa - la senatrice Elizabeth Warren fa appello al 25esimo emendamento per rimuovere Trump : “Crisi costituzionale” : La senatrice democratica statunitense Elizabeth Warren invoca il 25esimo emendamento della Costituzione per rimuovere il presidente Donald Trump dal suo incarico. “Se gli alti funzionari dell’amministrazione pensano che il presidente degli Stati Uniti non sia in grado di fare il suo lavoro, allora dovrebbero invocare il 25esimo emendamento”, ha dichiarato la potenziale candidata dem alla Casa Bianca nel 2020 alla Cnn. Gli “alti ...