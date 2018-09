USA - ancora un calo per le scorte settimanali di petrolio : ancora un calo per le scorte di greggio negli USA nella settimana appena trascorsa. Secondo l'EIA, divisione del Dipartimento dell'Energia americano, le scorte di petrolio negli ultimi sette giorni al ...

Box-Office USA : Crazy Rich vince ancora il weekend e supera i 110 milioni : Si mantiene al sesto posto Ritorno al Bosco dei 100 Acri , che incassa altri 5 milioni di dollari e sale a 85 milioni complessivi , 131 nel mondo, . Al settimo posto troviamo ancora Alpha , con 4.4 ...

NAFTA - ancora nessun accordo tra Canada e USA : Teleborsa, - Lo scorso 27 agosto un accordo ha mandato "in pensione" il North American Free Trade Agreement , NAFTA, , il trattato che dal 1994 regolava i rapporti commerciali tra Stati Uniti, Messico ...

Maltempo : la strada sul passo Stalle ancora chiUSA dopo la frana : Rimane chiusa per frana la strada provinciale passo Stalle, in Alto Adige. La grande frana si era staccata ieri pomeriggio dal pendio sovrastante la strada provinciale che porta al confine con l’Austria. Una parte della strada e l’accesso all’adiacente tunnel dal lato italiano del passo, ovvero quello che parte da Anterselva, è chiusa al traffico, e la strada provinciale rimarra’ off limits sino almeno ...

Bayern Monaco - Boateng-PSG non è ancora chiUSA : Secondo Sky Sport Uk Jerome Boateng potrebbe ancora lasciare il Bayern Monaco per raggiungere il PSG .

ATLANTIA - STUDIO LEGALE USA PRONTO A CLASS ACTION?/ Titolo perde ancora in Borsa : azioni a -4 - 68% : ATLANTIA in Borsa fa registrare un nuovo calo. Pesano le dichiarazioni degli esponenti del Governo riguardo la revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 20:54:00 GMT)

Diciotti ancora in mare - a LampedUSA spunta striscione : 'Porto aperto' - : Il messaggio, che si trova di fronte al mare in piazza Castello, è rivolto idealmente alla imbarcazione della Guardia Costiera da cinque giorni al largo dell'isola siciliana con a bordo 177 migranti ...

Trasferirsi in USA. Ma esiste ancora il sogno americano? : L’idea di Trasferirsi in USA continua ad essere per molti un progetto ambìto. Trasformare i sogni in realtà non è impossibile, ma se cinquant’anni fa non c’era la possibilità di reperire informazioni su come fare a espatriare, oggi bisogna fare i conti con la competizione e con le barriere burocratiche più ostiche. «Il sogno americano esiste, ma la fortuna non cade dal cielo» ci racconta Francesco Panella, imprenditore e visionario nel campo ...

USA - oltre 500 bambini migranti ancora non ricongiunti ai genitori : Più di 500 bambini migranti entrati illegalmente negli Stati Uniti sono ancora nelle mani autorità americane, a tre settimane dall'ordine di un giudice che obbliga il governo federale a riunire le ...

Terremoto Molise : edifici inagibili - gente in strada e SS647 “Bifernina” ancora chiUSA : Il Basso Molise fa i conti con l’emergenza Terremoto, tra edifici inagibili, gente in strada e SS647 “Bifernina” ancora chiusa a causa dei controlli al viadotto del Liscione: centinaia le persone che hanno dormito in auto o nelle tende predisposte dalla protezione civile regionale. A Montecilfone, epicentro del sisma di ieri sera, sono inagibili la chiesa, l’ufficio postale, alcuni abitazioni e diversi negozi. Decine di ...

Turchia sotto attacco - la lira ancora giù : 'Pugnalati dagli USA' : Recep Tayyip Erdogan parla ormai senza mezzi termini di 'tradimento'. La crisi della lira, la moneta turca, sarebbe il frutto di una 'cospirazione' degli Stati Uniti, che starebbero cercando di '...