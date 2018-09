“Il matrimonio dei Ferragnez” Ops! Rovazzi ex amico di Fedez rompe il silenzio

Demi Moore a Bruce Willis : “Il nostro matrimonio? Come “Il sesto senso”. Tu eri morto per tutto il tempo” : “Quando penso al nostro matrimonio me lo ricordo Come Il sesto senso: tu eri morto per tutto il tempo”. Il premio alla battuta dell’anno va a Demi Moore. Durante la serata Comedy Central Roast Demi Moore, l’interprete di Soldato Jane ha saldato i conti con una delle icone sexy del cinema anni novanta, nonché suo ex marito, Bruce Willis. Il programma di Comedy Central funziona così: una serie di amici si siede sulle poltroncine dell’Hollywood ...