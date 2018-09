Serie A | Chievo-Empoli 0-0 | emozioni solo nella ripresa | ma finisce senza reti

Chievo-Empoli - Serie A 2018/2019 : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Chievo-Empoli , 3ª giornata Serie A 2018 / 2019 : cronaca in diretta live con formazioni ufficiali , risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Serie A - i match di oggi in diretta su Dazn : Fiorentina-Udinese e Chievo-Empoli : Prosegue la terza giornata di Serie A che torna in scena oggi pomeriggio a partire dalle ore 18.00. Gli anticipi sono stati caratterizzati dai primi successi in campionato di Milan ed Inter che hanno superato, rispettivamente, la Roma ed il Bologna, mentre la Juventus pur non esaltando ha allungato la sua striscia di successi iniziali sbancando Parma. La prima sfida di oggi è Fiorentina-Udinese che sarà trasmessa esclusivamente in streaming su ...