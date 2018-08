Pil | Istat conferma | “Nel secondo trimestre crescita rallenta a +0 | 2%” In agosto

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 agosto 2018) Nel2018 l’economia italiana è cresciuta dello 0,2%. L’, nelle sue stime definitive sui conti economici del periodo aprile-giugno,dunque ilmento rispetto al primoprefigurato nella prima stima. Il dato italiano è identico a quello registrato dalla Francia ma inferiore al +0,5% della Germania e al +0,4% del Regno Unito. L’istituto di statistica ha in compenso rivisto al rialzo la stima sullatendenziale, cioè rispetto allo stesso periodo del 2017: +1,2% contro il +1,1% reso noto il 31 luglio scorso. Ladel pil acquisita per il 2018 – quella che si otterrebbe se nei prossimi due trimestri non ci fosse alcun progresso – è pari a +0,9 per cento. Dai dati resi noti dall’emerge che dieci anni dall’inizio della crisi economica, il pil italiano ha perso il 5,3 per cento. Sulla decelerazione ...