Napoli | nuova stesa vicino al bunker dei Mazzarella | sul Bronx l' ombra della faida

Napoli - Carlo Ancelotti pronto per la nuova stagione : “che emozione tornare in Italia dopo 9 anni” : Napoli, Carlo Ancelotti torna in Serie A dopo 9 lunghi anni di successi in giro per l’Europa: è tutto pronto per la nuova stagione “Sono molto emozionato, torno in Italia dopo 9 anni, tante cose sono cambiate ma sono contento di essere qui”. E’ lo stato d’animo dell’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, alla vigilia dell’esordio in campionato contro la Lazio in programma domani ...

Terremoto : nuova scossa oggi in Molise - avvertita a Napoli e in Campania : Forte scossa di Terremoto di magnitudo 5.2 registrata oggi in Molise e avvertita anche in Campania: è la seconda dopo quella di due giorni fa con epicentro sempre in Molise. Epicentro a Montecilfone, nella provincia di Campobasso, a una profondità di 9 km.Continua a leggere

Ospina approda a Napoli - la splendida moglie Jessica Sterling lo segue : le FOTO più belle della nuova Wags partenopea : Jessica Sterling è la moglie di David Ospina, il nuovo portiere del Napoli porta con sè in Italia la splendida madre dei suoi due figli David Ospina ha appena firmato con il Napoli, ma i tifosi indagano già nella sua vita privata. Il nuovo portiere del Napoli vanta una moglie bellissima alla quale i supporter partenopei sembrano piuttosto interessati. La meravigliosa moglie del colombiano è Jessica Sterling, con cui l’estremo ...

Nuova stesa nella notte a Napoli Est - fermato pregiudicato con la pistola : Diversi colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi ieri sera nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, nella periferia di Napoli. Sul posto sono giunti gli agenti della questura partenopea che poco...

De Magistris : «Da settembre fase nuova - in tre anni Napoli ai vertici» : Napoli. «Alla vigilia di Ferragosto mi sento di poter affermare che da settembre inizia una fase nuova da ogni punto di vista: amministrativo, istituzionale, politico. Obiettivo è portare Napoli ai ...

SKY. Tatarusanu nuova idea del Napoli. Il portiere ha già dato l'ok : Tatarusanu nuova idea del Napoli. Gli azzurri alla ricerca di un nuovo portiere hanno puntato l'ex Fiorentina. C'è l'ok del giocatore. IL NAPOLI SU Tatarusanu Secondo quanto riferisce SKY Sport una nuova idea per la porta del Napoli. La società azzurra infatti è sempre alla ricerca di un nuovo rinforzo tra i pali e nelle ultime ore ha avviato i contatti per Tatarusanu , ex Fiorentina ...

Stadio Napoli - nuova rottura Comune-club : ANSA, Napoli, 1 AGO - nuova rottura tra il Napoli e il Comune di Napoli sulla vicenda Stadio San Paolo: oggi era in programma una riunione tra l'amministrazione comunale e i vertici del club per la ...

È nata la nuova Serie A : subito Lazio-Napoli - poi il Milan. E il 30 settembre la Juve di CR7 : La nuova Serie A ha preso forma. Negli studi milanesi di Sky si è composto il calendario della stagione 2018/2019. Partenza choc per la Lazio che riceve il Napoli alla prima giornata e...

Nasce la nuova Serie A. Per il Napoli esordio in salita : prima la Lazio - poi Milan in casa : La nuova Serie A prende forma. Negli studi Milanesi di Sky, in diretta dalle 19, verranno svelate le 38 giornate del prossimo campionato italiano (al via da sabato 18...

