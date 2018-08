Palermo | lite sfocia in omicidio | preso l' uomo che era in fuga

Palermo - OMICIDIO IN VIA SFERRACAVALLO/ Ultime notizie - 43enne ucciso dopo lite fra conomini : PALERMO, ucciso un 43enne in via SFERRACAVALLO: una lite fra condomini è stata fatale a Cosimo D'Aleo, ucciso con due colpi di pistola intorno alle 20.30 di martedì(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 00:52:00 GMT)

Palermo - sparatoria tra vicini dopo una lite. Ucciso un uomo di 43 anni : Cosimo D'Aleo, 43 anni, è stato Ucciso a colpi di pistola al termine di una lite con il vicino di casa. Il presunto killer è riuscito a fuggire dopo essersi inizialmente barricato in casa.Continua a leggere

Palermo : spara a ex moglie al culmine di una lite - arrestato pensionato : Palermo, 9 lug. (AdnKronos) - Al culmine di una lite ha sparato all'ex moglie. Così per un 72enne di Marineo (Palermo) è scattato l'arresto con l'accusa di tentato omicidio. I carabinieri sono intervenuti ieri mattina in contrada Catena a Godrano, nel Palermitano, dopo la segnalazione di un colpo d'