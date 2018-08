Ici c’est Paris | il calcio nella capitale prima dell’avvento dei qatarioti

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Giovanissimo il PSG, 1970. Ma com’è stato fondato e da chi? E qual è la sua storia? Il club che ha speso oltre 200 milioni per Neymar, ci ha messo anni per farsi notare. E grazie al denaro del Qatar. di Stefano Ravaglia “Ici c’est”. Oggi, forse, ma un tempo Parigi non era proprio lì, dove ora campeggiano i vessilli delSaint-Germain. I nuovi investitori del Qatar, in sella dal 2011, hanno creato una tradizione invece che comprare un club già scafato, sempre che di tradizione si possa parlare, dato che il PSG che conosciamo oggi è il simbolo delmoderno fatto di ricchi contratti e budget illimitati per pochi eletti. Eppure un tempo lafrancese non aveva un club coi fiocchi che potesse rappresentare il paese in Europa. Ci pensavano lo Stade Reims (finalista di Coppa Campioni col Real Madrid negli anni Cinquanta), ...