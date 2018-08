Ponte Morandi | siamo tutti costruttori ma ci manca la cultura della manutenzione

ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 agosto 2018) di Felice Lucia Dalla caduta delin Italia citrasformati in esperti di costruzione. Noi cheun popolo di proprietari di case cisempre cimentati con le costruzioni, così come da piccoli ci insegnano a giocare con i lego. Ma poco o nulla si fa nella. E non parlo solo di viadotti e strade, pensate alle reti colabrodo, oppure ai palazzi fatiscenti. Di solito un grande popolo si vede da come esce dalla emergenze e direi che per ora non ne stiamo uscendo benissimo. Ognuno è interessato solo a mettere in mostra se stesso o la propria bravura a dire “te l’avevo detto”; ma sesapevano perché non si è intervenuto prima? Mi ha stupito l’intervista ad un professore del Politecnico di Milano, che ha spiegato con dovizia che gli esami che hanno fatto non costituivano una diagnosi completa. Purtroppo oggi si scoprono anche le ...