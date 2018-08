Jaguar | nella campagna “The Pace” un pacesetter d’eccezione | Daniele Bossari testimonial

sportfair

: Denuncia e ritiro della patente da parte dei #carabinieri di #piacenza nei confronti di un 32enne fermato nella not… - PiacenzaSera : Denuncia e ritiro della patente da parte dei #carabinieri di #piacenza nei confronti di un 32enne fermato nella not… - USTC1918 : ?????? ACCANTO ALL'UNIONE ANCHE NELLA STAGIONE DEL CENTENARIO: Autopiù Spa - Jaguar Land Rover TRIESTE E' TOP SPONSOR… - motorionline : #Jaguar #LandRover è in una fase di forti investimenti per dar vita ad una molteplicità di nuovi prodotti senza egu… -

(Di martedì 21 agosto 2018)detta il ritmo del cambiamento con lathe pace:per l’Italiaannuncia laThe Pace, progetto dal respiro internazionale che vede il brand in prima linea nel dettare il ritmo del cambiamento. Ispirato dalle vetture della famiglia PACE, quali F-PACE, E-PACE e l’elettrica I-PACE, lavuole dare voce alla velocità dell’innovazione, raccontando l’evoluzione della realtà che stiamo vivendo. Guidata da questo spirito di rivoluzione,ha dato vita a collaborazioni con artisti di fama nazionale e internazionale per sviluppare una prima stagione di eventi volti a celebrare coloro che hanno contribuito a innovare fortemente non solo la scena musicale e il mondo dello spettacolo, ma anche il nostro sguardo verso la realtà. Undefinisce nuove regole, ha il coraggio di fare scelte diverse, percorrere ...