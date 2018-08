Wanda Nara si supera | in perizoma sul terrazzo con vista su San Siro GALLERY

Wanda Nara approda in tv - sempre grazie al calcio : Wanda Nara è pronta per conquistare il piccolo schermo. Il suo debutto nella tv italiana è previsto il 3 settembre con Tiki Taka, seguitissimo programma di Pierluigi Pardo in onda su Italia 1. Il suo ruolo sarà quello dell’opinionista e per una volta (forse) da casa non avranno da ridire sulla presenza in studio di una donna avvenente che parla di calcio. Wanda, infatti, è competente in materia e non solo per motivi sentimentali. Avrà ...